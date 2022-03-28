AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır" - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır"

28.03.2022 14:47

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekili Seçim Kanunu'nu görüşeceklerini belirterek, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Kanun, Adalet Komisyonu'nda Türk Ceza Kanunu ve Spor Kulüpleri ve Federasyonlarını ilgilendiren teklifin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşüleceğini ifade etti.

Akbaşoğlu, yap-işlet-devret modeli ile ilgili olarak muhalefetin iftira ve yalana dayalı değerlendirmeleri duyduklarını vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde dahi şu Kağıthane'ye kağıt tepe olarak nitelendirdiği seçimlerde, kendisinin başkan seçilmesi durumunda yap-işlet-devret ile bir çok eser kazandıracağını ifade etmişti. Şimdi tornistan yaparak nasıl çark edebilirim, büyük eserlere nasıl çamur atabilirim peşinden koşmaya çalışıyor. Nasıl ki bizzat başörtüsü ile ilgili AK Parti ile MHP'nin Anayasa değişikliği ile beraber bu zulmü ortadan kaldırmayla dönük teklifin görüşmeleri esnasında ve teklif yasalaştıktan sonra başörtüsüyle ilgili kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuranlar arasında imza atan Sayın Kılıçdaroğlu, başörtüsü meselesini ben çözdüm şeklinde beyanlarda bulunarak, milleti aldatmaya ve kandırmaya alıştı ise, belki bakarsınız yap-işlet-devret modeliyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, Tokat Havalimanı'nı da ben yaptım diyebilir" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Soylu 'Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6'lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla' sözlerinin sorulması üzerine, "Büyükelçilere mektup yazan genel başkanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükelçilere mektup yazarak 'Kanal İstanbul engelleyin' demiştir. Sonra Akşener arzı endam etmiştir. Akşener, 'S400 beş tepeyi korumak için alındı. S400 geri verilmeli' şeklinde açıklama yapmıştır. Bu konuda zaten kamuoyunu bilgisi dahilinde olan süreçler. Manda himaye kabul edilemez. Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır" değerlendirmesini yaptı.

Torba kanun teklifi ile haberde isim belirtilmese de şirketlerin güvenliği kamuoyunda tereddüde yol açacak haberlerin yapılamayacağına yönelik iddialara Akbaşoğlu, "Beşli çeteyi görmek isteyenler, 28 Şubat'a baksınlar. CHP ile beşli çete kolkolaydı. Biz her türlü çete ile mücadele ederek buraya geldik. Beşli çeteyi görmek isteyenler, 28 Şubat'ta Erbakan'ı yalnız bırakanlardır. Beşli çete, CHP zihniyetinin çetesidir. Beşli çeteye geçit vermedik" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır

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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi AK Parti'li Akbaşoğlu Millet 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor -- AK Parti'li Akbaşoğlu Millet 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor --

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP altı okuna yedinci ok mandacılık okudur. Milletimiz tam bağımsızlıktan yanadır" - Son Dakika
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