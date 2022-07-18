AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

18.07.2022 11:45
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın." dedi.

Turan, Karabiga Belediyesince düzenlenen 38. Karabiga Priapos Deniz Festivali'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarih, turizm ve tarım şehri olmasının yanı sıra önemli bir balıkçılık kenti olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin her bir ilçesine ve beldesine hizmet etmenin kendileri için büyük onur olduğunu aktaran Turan "Antik bir liman kenti, tarih, deniz ve doğanın buluştuğu önemli bir merkez olan Karabiga eylül ayında doğal gaza kavuşmasıyla artık yazlık değil kışlık bir kent de olacak." diye konuştu.

Turan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sorunların yaşandığına dikkati çekerek, buna rağmen çarkların durmaması ve ihracatın artarak devam etmesinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Turan, şunları kaydetti:

"Devlet-millet omuz omuza her zorluğu aşarız. 15 Temmuz'u daha geçtiğimiz gün hatırladık, şehitlerimizi yad ettik. Devlet ve millet hep beraber ne çok oyun bozacağımızı gördük. Bakmayın birileri, iftira atacak, birileri FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecek 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyecek. Kim ne derse desin ama bu meydandan haykırıyorum ki tüm dünyaya demokrasi nasıl korunur, kollanır, lideriyle, milletiyle nasıl dik durulur, nasıl yol yürünür göstermiş olduk. Yanlış yapanlara izin vermeden, fırsat vermeden asla bir daha bu ülkede demokrasinin inkıtaya uğramayacağı bir dönemi başlatmış olduk. 15 Temmuz şehitlerimizi anarken, darbe girişimini, terör örgütlerini lanetlerken, törenlerimiz varken, maalesef birileri Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercümanlara, çalışanlara laf atacak kadar devlet adabından ne kadar uzak olduklarını göstermiş oldular. Bizimle kavga edin, bizimle siyasi savaş yapın fakat çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir. Bunu yapmayın. Bu meydandan söylüyorum, gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın."

YORUMLAR
500
Köyler arası turnuvada kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Köyler arası turnuvada kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Gelin almada verilen paranın beğenilmemesiyle başlayan kavga düğünde devam etti: 1'i ağır 8 yaralı Gelin almada verilen paranın beğenilmemesiyle başlayan kavga düğünde devam etti: 1'i ağır 8 yaralı
Kaynak: AA

Çanakkale, AK Parti, kavga, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:42 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli Ahmet hakkında çok konuşulacak çıkışta bulundu: Kasetlerini patlatalım
11:37 Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki...
11:32 Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı
11:27 Ticaretin böylesi! İstanbul Havalimanı'nda satılan bir gofretin fiyatı, görenleri dumura uğrattı
11:14 Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim
11:04 Bakanlık asbestli geminin İzmir Aliağa'da sökülmesine izin verdi! Muhalefetten, "Tüm Türkiye zehirlenebilir" iddiası
10:58 Roma, Arjantinli yıldız Paola Dybala ile anlaşma sağladı!
10:47 Selahattin Demirtaş'tan adaylık açıklaması: Erdoğan, hukuken bugün itibarıyla aday olabiliyorsa ben hayli hayli aday olabilirim
10:40 8 aylık hamile oyuncu Seda Bakan, eşi ve kızıyla halk plajında eğlendi
10:25 Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 11:53:44. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement