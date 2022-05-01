AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta bayramlaşma törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta bayramlaşma törenine katıldı Açıklaması

01.05.2022 14:01
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta bayramlaşma törenine katıldı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "20 yıldan beri iktidarda olmamızın temel özelliklerinden bir tanesi, AK Parti'nin bir vefa hareketi olması." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "20 yıldan beri iktidarda olmamızın temel özelliklerinden bir tanesi, AK Parti'nin bir vefa hareketi olması." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere, bu yıl valiliğin farklı bir uygulama ile bayramı arife günü kutlama kararı almasının, yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Vefanın, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel değerlerinden, karakter özelliklerinden birisi olduğunu anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Bu biraz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karakterinden kaynaklı. 20 yıldan beri iktidarda olmamızın temel özelliklerinden bir tanesi, AK Parti'nin bir vefa hareketi olması. Yoksa bugün bakın, iktidar olmaya çalışanları görüyorsunuz. İşte masanın etrafında toplanıyorlar, dağılıyorlar sonra bir tanesi 'ben masadan ayrılıyorum' diyor, öbürü 'ben zaten senden önce ayrılmıştım o masadan' diyor. Yani daha iktidara yürümeyi beceremeyenler, iktidar olmuş 20 yıldan beri de iktidarda kalabilmiş bir siyasi harekete öncelikle saygı duymayı öğrenecekler. Çünkü bu, saygı duyulacak bir şey."

Bayramlaşma programına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı.

Programın ardından Ünal ve beraberindekiler, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman ve annesi Döndü Gök'ü ziyaret etti.

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Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Arife, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta bayramlaşma törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta bayramlaşma törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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