AK Parti'li Turan: "Biga'nın tüm potansiyelinin ortaya çıkması için gayret ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Turan: "Biga'nın tüm potansiyelinin ortaya çıkması için gayret ediyoruz"

03.09.2022 19:06
AK Parti'li Turan: "Biga'nın tüm potansiyelinin ortaya çıkması için gayret ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Kemer'de Parion Kemer Kültür ve Turizm Derneği'nin (PAKEMDER) hizmet binası açılışına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Kemer'de Parion Kemer Kültür ve Turizm Derneği'nin (PAKEMDER) hizmet binası açılışına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Kemer'de Parion Kemer Kültür ve Turizm Derneği'nin açılışa katıldı. Turan, açılışta yaptığı konuşmasında, "Biga'mız tarımıyla, sanayisiyle, nüfusuyla, son dönemde turizmiyle önde gelen bir merkez. Biga'nın tüm potansiyelinin ortaya çıkması için gayret ediyoruz. Kemer, kadim bir tarihe sahip, Biga'mızın incilerinden bir yer. Çanakkale değişiyor, dünya değişiyor. Bu değişimden, bu dönüşümden şehrimizin hak ettiğini almaya devam etmesi için çalışıyoruz. Kemer'de bir halı saha talebi olduğunu gördük. Karabiga Belediyemizin öncülüğünde Kemer'imize halı saha kazandıracağız. Sivil toplum kuruluşlarını oldukça önemsiyoruz. Derneğimizin Kemer için güzel hedefleri var. Yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Parion Kemer Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hilmi Çetinler, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, il müdürleri, muhtarlar, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Düzce'ye 89 doktor geliyor Düzce'ye 89 doktor geliyor AK Parti'li Çankırı 'Vefa Buluşması' programına katıldı AK Parti'li Çankırı 'Vefa Buluşması' programına katıldı
Kaynak: İHA

Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Kemer, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: 'Biga'nın tüm potansiyelinin ortaya çıkması için gayret ediyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 19:06:51. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Turan: "Biga'nın tüm potansiyelinin ortaya çıkması için gayret ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement