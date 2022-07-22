AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması

22.07.2022 18:49
AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç ve Mahir Ünal, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasını değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç ve Mahir Ünal, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasını değerlendirdi.

Turan, Tunç ve Ünal, sosyal medya hesaplarında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının, dünya tahıl krizinin çözülmesi ve gıda güvenliği için kritik önemde olduğunu belirten Turan, "İki savaşan ülke Rusya ve Ukrayna yine masada. Türkiye'nin diplomatik başarısı. Bu anlaşma Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunun da resmi." paylaşımını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, "Rusya-Ukrayna savaşının önemli sonuçlarından küresel gıda krizini çözerek insanlığı açlık tehlikesinden kurtaran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürler." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ülke liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Tunç, "İşte dünya liderliği, işte güçlü Türkiye." mesajını paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal ise küresel etkiye sahip birçok konuda olduğu gibi tahıl krizinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarafından çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Ünal, "Türkiye'nin, geride bıraktığımız 20 yılda attığı adımlarla küresel ve bölgesel sorunların çözümünde lider konumda olması hepimizi gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:49:31. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup başkanvekillerinden tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement