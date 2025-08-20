AK Parti Heyeti Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Bergama OSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
AK Parti Heyeti Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Bergama OSB'yi Ziyaret Etti

20.08.2025 12:37  Güncelleme: 12:38
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'deki Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Yatırımlar ve sorunlar hakkında bilgi alarak, bölgedeki ekonomik ve sosyal katkının önemine değindi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, beraberinde İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve il başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile Bergama OSB'de incelemelerde bulundu. İnan, burada devam eden yatırımlar, talepler ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Bergama Kaymakamı Avni Oral, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin'in de eşlik ettiği ziyaretlerin ilki Batı Anadolu Serbest Bölgesine yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güler, heyete yatırım alanlarını gezdirerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Güler, başta Çin, ABD ve Almanya olmak üzere pek çok ülkeden yatırımcıların bölgeye ilgi gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeleri bekleyen firmaların da bulunduğunu aktardı. Güler, "Şu an 6 büyük yatırımcı hazır bekliyor" dedi.

Bölgenin en önemli sorununun ulaşım olduğunu belirten Güler, "Aşağıkırıklar köyünden 4,2 kilometrelik yolun asfaltlanması şart. Bu sorun ne Bergama Belediyesi ne de Büyükşehir tarafından çözülebiliyor. Karayolları aracılığıyla çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İnan'dan "ekonomik ve sosyal katkı" vurgusu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, serbest bölge yatırımlarının yalnızca ekonomik değil, sosyal anlamda da Bergama'ya katkı sunması gerektiğini belirterek, "Bölgenin ilçe halkıyla uyum içinde çalışması çok önemlidir" dedi.

OSB'de doluluk yüzde 100'e ulaştı

Heyet, daha sonra Bergama Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti. OSB Başkanı Ahmet Telek, bölgede doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyleyerek, "Hiçbir boş yerimiz yok. Tek sıkıntımız tapu süreci. Onun dışında itfaiye teşkilatımız hazır, jandarma da yerini aldı" dedi.

Kaymakam Oral ilçenin önceliklerini sıraladı

Bergama Kaymakamı Avni Oral, ilçenin öncelikli taleplerini dile getirdi. Oral, İZBAN hattının Bergama'ya getirilmesi, Kozak çevre yolunun yapılması, yeni devlet hastanesi için yer tahsisi ve İŞKUR ofisi açılması gerektiğini söyledi. - İZMİR

AK Parti Heyeti Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Bergama OSB'yi Ziyaret Etti
