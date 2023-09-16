AK Parti\'de İBB adaylığı için ilçe belediye başkanlarının da adı geçiyor! Konuşulan 4 isim var

Gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda... Partiler aday belirleme çalışmalarına devam ederken özellikle AK Parti'nin İstanbul'da aday olarak kimi tercih edeceği herkes tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Mutlaka almalıyız" dediği İstanbul için parti içinde yapılan çalışmalarda adaylık için "popüler" isimler yerine; hizmetleriyle öne çıkan, polemikten uzak, vatandaş ve teşkilâtla arası iyi olan ilçe belediye başkanlarından birinin aday gösterilmesi fikri ağır basmaya başladı.

YEREL İSİMLER AĞIR BASIYOR

Aday belirleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar ulusal düzeyde çok tanınmayan isimlerin vatandaşta daha çok "değişim" algısı yarattığına işaret eden AK Parti kurmayları, bu bağlamda 2024 seçimleri için "yerel" isimlerin "kentlerdeki bölgesel dengelere dikkat edilerek" tercih edileceğini belirtiyor. Doğru aday tercihinin yerel seçimlerin ana dinamiği olduğunu ifade eden kurmaylar, bulunduğu kentte karşılığı bulunmayan isimlerin aday olarak tercih edilmesinin seçmen kitlesinin başka partilere kayma durumunu da beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

PEKİ İSTANBUL İÇİN HANGİ İSİMLERİN ŞANSI VAR?

AK Parti kaynaklarından edinilen bu bilgi sonrası İstanbul'da aday olarak tercih edilebilecek ilçe belediye başkanlarının kimler olabileceği merak edilmeye başlandı. Kulislerde dolaşan iddialara göre; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in isimleri İBB adaylığı için ağır basıyor.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILIYOR

İstanbul için işi şansa bırakmayan AK Parti kurmayları İstanbul'da adaylık için kulislerde adı geçen isimlerle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptırıyor. Yapılan araştırmada özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçeler baz alınacak. Bu ilçelerde en fazla desteği alan isim, adaylık için bir adım öne geçecek.

BİR GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık için vitrine çıkan isimlerle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu görüşmede adaylık için adı geçen isimlerin Erdoğan'a İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan bir rapor hazırlayıp sunacağı öğrenildi.

POPÜLER İSİMLER SINIFI GEÇEMEDİ

Öte yandan yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, Ak Parti'nin İBB adayı olarak adı geçen 5 ismi sordu. Ancak Tevfik Göksu, Murat Kurum, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu ve Hilmi Türkmen isimleri için "Oy vermem" diyenlerin oranı daha yüksek çıktı.