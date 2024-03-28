AK Parti İl Başkanı Güngör, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in Denizli\'deki işsizlik iddialarını yalanladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında Denizli'de 200 bin kadının işten çıkartıldığına dair söylemlerini yalanlayan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Denizli'miz bu tür karalama kampanyalarıyla kirlenecek bir şehir değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği "Denizli'de 2 bin tane imalathane kapatılmış. 200 bin kadın işsiz kalmış. Akıl almaz bir rakam. Cumartesi günü gerçekleşen mitingde arkadaşlar not verdi. 3 kez kontrol ettim" açıklaması Denizli iş dünyası ve siyasilerden yoğun tepki aldı. CHP'nin bu güne kadar hep algı ve yalanlarla milletin aklını karıştırmak istediğini ancak bunda da hiçbir zaman başarılı olamadığına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Güngör, "Genel Başkan yaptığı açıklamayı akıl mantık süzgecinden geçirse ne kadar bir yanlışın içinde olacağını hemen anlayacak. Genel Başkanın söyledikleri büyük bir yalan. Özel, konuşmasında de akıl almaz bir sayıdan bahsediyor. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bu güne kadar hep algı ve yalanlarla milletimizin aklını karıştırmak istedi. Çözüm bulma ve proje üretme noktasında milletin dertleriyle dertlenmediler. Bununda cevabı olarak seçim sonuçlarında her zaman hüsrana uğruyorlar. 15 bin kişi ile bu güne kadarki en az kalabalık Denizli mitingini gerçekleştirdiler. Genel başkan bunun yorgunluğunu yaşıyor olabilir. Genel Başkan Özel, mitingde de gaflarına devam etti. Merkezefendi ilçe başkanın sahnede bulamadı" dedi.

Rakamlar ortada

Denizli kadın istihdamında Türkiye de ilk 10 şehrin arasında yer aldığını hatırlatan İl Başkanı Güngör, "Denizli'nin nüfusu 1 milyon 60 bin eğer o kadar işçi çıkartıldıysa Denizli de kavimler göçü şeklinde bir göçün yaşanması gerekiyordu. Açıklanan rakam Denizli nüfusunun beşte birine tekabül ediyor. Denizli'mizdeki vatandaşlarımızda akıl var fikir var herkes işinde gücünde. 2022 yılında Denizli de çalışan sayısı 345 bin bunu içinde kadın çalışan sayısı 128 bin 884, 2023 yılında çalışan sayısı Denizli'de 327 bin iken kadın çalışan sayısı 126 bin 700. Rakamlar bu şekilde ortadayken 200 bin rakamını ifade edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Özel'in yanında Denizlili sanayici bir isimde var. İş dünyasından gelen bu izim doğru rakamları genel başkanına vermeli, hata düzeltilmeli. Böyle bir yalanı tasvip etmiyoruz ve yakıştıramıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vatandaşlarımızın da gelen başkanlarının bu sözlerini tasvip etmediğini biliyorum. Denizli'miz bu tür karalama kampanyalarıyla kirlenecek bir şehir değil. Denizli çalışan üreten bir şehir. İhracat olarak hep ilk on içinde yer almış bir şehir" diye konuştu. - DENİZLİ