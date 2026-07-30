AK Parti İl Başkanı Şubaşıoğlu; "Denizli halkı, yerel yönetimler konusunda değişim kararını vermiş durumda"

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Şubaşıoğlu, şuan sahada sadece AK Parti teşkilatlarının halkın sorunlarıyla ilgilendiğini belirterek; "Denizli halkı, bu CHP'li belediyeler noktasında kesinlikle değişim kararını vermiş. Denizli, Allah'ın izniyle 2029 yılında yapılacak seçimlerde AK Parti belediyeciliğine geri dönecek" dedi.

Denizli Gazeteciler Cemiyetini (DGC) ekibiyle birlikte ziyaret eden AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Şubaşıoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyarette basın mensupları ve sektörün sorunlarını Ankara'ya taşıması için AK Parti İl Başkanı Şubaşıoğlu'na ileten DGC Başkanı Özkan Tokmak, "Mesleğimizle alakalı 'kim gazetecilik yapabilir' sorusunun bir karşılığı yok. Maalesef yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bir meslek esasına ihtiyaç duyuyoruz. Konfederasyonlar, federasyonlar, çatı kuruluşlar, herkes böyle bir hazırlığı yapmış durumda. Bir taslak yasa metni hazırlamış durumda. Tabii bunlar Meclise sunuluyor, milletvekillerimize gönderiliyor. Biz, size de bu taslağımızı ileteceğiz. Eğer bu çözülür ise gazeteciliği kimin yaptığıyla ilgili daha net bir algı ortaya çıkar. Gazeteciler olarak ekonomik sıkıntıların içerisindeyiz. Maalesef gün geçtikçe medya gücünü, ekonomik gücünü kaybediyor. Bu noktada da tabii devletimizin ve hükümetimizin bize aktarabileceği destekler olabileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de bir çalışmamız var, onu da size aktaracağız" dedi.

"CHP'den Yeni Parti'ye zoraki bir göç yaşıyoruz"

Gündem değerlendirmesine CHP'den Yeni Parti'ye geçişlere değinerek başlayan AK Parti İl Başkanı Muhammet Şubaşıoğlu ise "CHP'den Yeni Parti'ye zoraki bir göç yaşıyoruz. Bir göç söz konusu oldu ve bu bir zorlama göç oldu. Geçmişte de ilçe başkanları tahakküm altında kalmışlardı. Şimdi de parti değişikliği meselesinde de maalesef bir baskı altında kaldılar. Bu CHP'li belediyeler ikide bir 'Biz halka soracağız' diyorlar. Yok işte belediye binasını halka soracağız diyeli 6 ay geçti, halka sordukları yok. Garajın yerinin taşınmasını halka soracağız demişlerdi; 7-8 ay geçti, herhangi bir hareket yok. Bir partiden bir partiye geçmek için halka soracağız demişlerdi, oradan da baskı yedi bir belediye başkanı, onu da soramadılar. Ortada bir planınız yok. Projeniz yok, gayretiniz yok, çalışmanız yok, hizmetiniz yok. Ben CHP Belediye başkanlarına bir öneri getiriyorum; elinizde hiçbir şey yok; plan yok, proje yok, hizmet yok. Sadece 6 tane ok var. Onu da 3, 3 paylaşın, hepiniz rahat edin. Çünkü milletin derdi sizin kaosunuz değil, sizin kendi aranızdaki çarpışmanız değil. Vatandaşın beklentileri çok daha farklı" diye konuştu.

"AK Parti'nin projelerini raftan indirdiler"

Denizli'ye AK Parti döneminde önemli yatırımlar kazandırıldığını savunan Başkan Subaşıoğlu, "AK Parti döneminde yapılan çok önemli hizmetler var. Denizli'de Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra neredeyse hiçbir proje, esaslı yapısal bir projeye imza atılmadı. Bundan 5-6 ay önce DSİ'nin önünde ben bir video çekmiştim; 'Artık bu kavşağı yapın' demiştim. Evet bu kavşağın projesini raftan indirdiler. Kendi bir çalışmaları yok, AK Parti'nin projesidir. İhalenin süresine baktığımız zaman 180 gün görünüyor. Hatırlarsanız Nihat Zeybekci döneminde trafiğin en yoğun olduğu İzmir asfaltında yapılan köprülü kavşakların hepsi 100 günden geri sayılmıştı. DSİ'nin orası ana şehirlerarası yol olmamasına rağmen buraya 180 gün vermişler. Bir de oradaki tabelada 'tahmini bitiş tarihi' yazmışlar. İhalelerde, işlemlerde, istatistikte tahmin olmaz. Bunlar net konulardır. Hangi gün başlayacağı, hangi gün biteceği bellidir. Kafanız karışık, çünkü proje sizin değil. AK Parti döneminde yapılmış projeleri indirdiniz raftan. Ha o da güzel bir şey, biz yapılmasından yanayız" ifadelerini kullandı.

"Denizli'de AK Parti belediyeciliği geri dönecek"

Sahadaki çalışmalarından olumlu dönüşümler aldıklarını kaydeden Başkan Şubaşıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz AK Parti teşkilatı olarak ilk geldiğimiz günden beri hep sahadayız. Bütün ilçelerimizin pazar yerlerinde ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tematik esnaf ziyaretlerimiz var; bir hafta berberleri, bir hafta bakkalları, bir hafta lokantaları ziyaret ediyoruz. AK Parti haricinde sahada hiçbir partide yok. Tabii hemşehrilerimiz artık bir kararı vermişler. Belki bunu benden ilk defa duyacaksınız. Şu an yerel yönetimlerle ilgili Denizli halkı, bu CHP'li belediyeler noktasında kesinlikle değişim kararını vermiş durumda. Bize diyorlar ki; 'Gelin, biz bu adamlardan hizmet görmüyoruz, süreci yönetemiyorlar, burada muhatap yok' Onun için Denizli, Allah'ın izniyle 2029 yılında yapılacak seçimlerde AK Parti belediyeciliğine geri dönecek"