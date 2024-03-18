AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli\'de İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Denizli'de yerel seçime sayılı günler kala AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'de ilçe ziyaretlerine ağırlık verdi. Kale ve Tavas ilçelerinde başkan adaylarıyla birlikte seçmenle buluşan İl Başkanı Güngör, devamında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrasında orucunu açtıktan sonra Aktepe Mahallesi'nde düzenlenen mahalle mitingine katıldı.

Denizli'de yerel seçime sayılı günler kala AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'de ilçe ziyaretlerine ağırlık verdi. İlk ziyaretini Kale ilçesine gerçekleştiren İl Başkanı Güngör, Kale Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Sağınç'ın seçim çalışmalarına destek verdi. İlçeye bağlı Soğucaksu Mahallesinde, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Güngör, yerel seçimde Kale'de Başkan Sağınç, büyükşehirde de Başkan Osman Zolan'a destek istedi. Mahalle de ev ziyareti de yapan İl Başkanı Güngör, 80 yaşındaki kanser hastası Cennet Ospak'ı da ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini sundu

"Cennet Ninenin duasını aldık"

Kale Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç'ın, çok güzel işlere ve projelere imza attığını belirten İl Başkanı Güngör, 'Kale ilçemiz kararını vermiş. Kale halkımız belediye başkanımız Mehmet Salih Sağınç'ın yanında. Mahalle sakinlerimize bana ve başkanımıza gösterdikleri büyük sevgi ve destek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahalle ziyaretimizde Pamukkale Üniversitesi Hastanemizde kanser tedavisi gören, ameliyattan sonra da taburcu edilen 80 yaşındaki Cennet Ospak, ninemizi de evinde, hasta yatağında ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletip duasını aldık. Yaşlılarımızın, hastalarımızın hayır duasını çok önemsiyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin, uzun sağlıklı ömürler versin' dedi

Kılıcabölük'te İnamlık'a tam destek

Kale'nin ardından ilçe ziyaretine Tavas'ta devam eden İl Başkanı Güngör, Tavas Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık'ın Kızılcabölük Mahallesi'ndeki seçim çalışmalarına destek verdi. Dokuması ile ünlü mahallenin kalbinin AK Parti'den yana attığına dikkat çeken İl Başkanı Güngör, "Ak Parti ile Tavas'a ve mahallelerine adeta hizmet yağdı. Fedakar, vefakar Tavaslı hemşerilerimiz yapılan hizmetlerin hepsinin farkında, mahalle sakinlerimizin bize göstermiş olduğu ilgi, sevgi ve destek sandığa yansıdığında Hüseyin İnamlık başkanımız, yeni ve çok farklı projelerle ilçemize gece gündüz hizmet etmeye devam edecek. Tavas'ta kararını çoktan vermiş, ilçe sakinlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi

İftar Yenişehir'de, teravih Aktepe'de

İlçe ziyaretlerinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında, mahalle sakinleriyle birlikte oruç açıp, iftarını yapan İl Başkanı Güngör, mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatı tarafından Aktepe Mahallesi'nde düzenlenen, mahalle toplantısına katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen mahalle toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Ak Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ve Cumhur İttifakı Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'le birlikte katılan İl Başkanı Güngör, '1 Nisan sabahı Pamukkale'de olduğu gibi tüm ilçelerimizde, büyükşehirde tekrar bu coşku, sevinç ve heyecanı inşallah hep birlikte yaşayacağız. Denizli'mizin geleceği ve hepimizin güzel hayalleri için son 13 gün. Denizli'de "Gerçek Belediyecilik" için emin adımlarla ilerliyoruz. Denizli'mizde ve Türkiye'mizde seçimin galibi Aziz Milletimiz olacaktır. Yani AK Parti olacaktır. Cumhur ittifakı olacaktır. 31 Martta Cumhur ittifakımız bir zafere daha imza atacaktır. Milletimize inanıyoruz. Güveniyoruz. Seçimi inşallah büyük farklarla kazanacağız. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik devam edecek. Milletimizin hizmetkarı olacak belediye başkanlarımız destan yazacak. Denizli hak ettiğini almaya devam edecek. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur ittifakı yapar' dedi - DENİZLİ