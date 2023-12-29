 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin Görevinden Ayrıldı

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, genel merkez ile yaptığı görüşmeler sonucunda görevinden ayrıldığını bildirdi. Keskin, görevinden af talebinin AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca uygun görüldüğünü belirtti. Ayrıca, Keskin, partinin çatısı altında ülkemiz ve Isparta için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin Görevinden Ayrıldı
29.12.2023 - 22:24,
Abone Ol

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, genel merkez ile yaptığı görüşmeler sonucunda görevinden ayrıldığını bildirdi.

Serkan Keskin, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren AK Parti Isparta İl Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve görevinden af talebinin AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca yapmış olduğu istişareler sonucunda uygun görüldüğünü belirtti. Keskin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu onurlu ve şerefli görevi bana tevdi ederek yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 1 yıl gibi bir süredir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek bu davanın bir neferi olarak Isparta'mıza hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Isparta'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yine her zaman yanımda olan STK, oda ve sendika temsilcilerimize, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen Ispartalı hemşerilerimize sonsuz Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti Isparta il Başkanlığı görevimden ayrıldığımı AK Parti üyesi olarak ve İl Genel Meclis Başkanı olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Serkan Keskin, AK Parti, Isparta, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin Görevinden Ayrıldı - Son Dakika


23:32
Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Son Dakika
23:32 Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 00:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement