AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Burada yer almak demek, Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir" - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Burada yer almak demek, Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir"

14.07.2022 14:18
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Burada yer almak demek, Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Burada yer almak demek, Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz Destanını Anma Programına ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Burada yer almak demek, Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz Destanını Anma Programına ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan açıklama gerçekleştirdi. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Burada yer almak demek Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir" dedi.

15 Temmuz Darbe Girişiminin 6. yıl dönümü ile ilgili yapılacak olan program kapsamında Saraçhane Parkı'nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan açıklamalarda bulundu.

"FETÖ elebaşının organize ettirdiği bu yapı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 15 Temmuz'un önemine dikkat çekerek, "Bu anlamda 15 Temmuz'un hem anılması, hem anlamlandırılması. Bizim millet olarak kimliğimizin, karakterimizin oluşmasında ve geleceğimizin kurulmasında nereye oturduğuna dair bu ve benzeri programların yapılması çok önemli. Hep beraber 15 Temmuz'da ne olduğunu gördük, birlikte yaşadık. Hakikaten FETÖ terör örgütünün, FETÖ elebaşının organize ettirdiği bu yapı. Milletin kendi içerisine nasıl bir ur gibi odaklandığını, tabiri caizse bir kuluçka gibi kendi zamanlarını bekleyerek, hakikaten milletimize, demokrasimize, siyasetimize, meclisimize, milli irademize karşı bir girişimini kanlı bir şekilde 251 insanımızı şehit ederek. Binlerce insanımızı da gazi edecek bir darbe girişimi ile sonuçlandı maalesef" dedi.

"Burada yer almak demek Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir"

Saraçhane Parkı'nda demokrasiye sahip çıkılacağını söyleyen İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Burada yer almak demek Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir. Burada yer almak demek Kürdü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Gürcü'sü ile Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın milli iradeye olan saygısını temsil etmek demektir. Biz şunu biliyoruz. Burada olmak demek, bu milletin geleceğini bu milletin kendisinden başka hiçbir iradenin karar veremeyeceğine dair hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm halkımızın 15 Temmuz'daki haykırışını yeniden temsil etmek demektir" şeklinde konuştu.

"Direnişin sembol mekanlarından birisi oldu"

Parkın 15 Temmuz'u direniş sembollerinden olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Burası 15 Temmuz akşamı şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları ile sulanmış bir meydan. 15 Temmuz'un sonrasında da bütün süreç boyunca bu meydan direnişin sembol mekanlarından birisi oldu. Bizde 4 yıldır bu meydan da Fatih Belediyesi olarak Saraçhane'deki direniş unutulmasın diye anmalarımızı bu meydanda yapıyorduk. Bu sene anmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile 15 Temmuz direnişinin sembolü Saraçhane Meydanında olacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 'Burada yer almak demek, Türk demokrasisine sahip çıkmak demektir' - Son Dakika

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