AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'ndan \'Medya Sahuru Buluşması\'

13.03.2026 07:59
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Medya Sahuru Buluşması'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Medya Sahuru Buluşması'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Acar, "Kadın kollarımız sahada, gençlik kollarımız sahada. Bu ramazanda sıkılmadık el bırakmayacağız, muhatap olacağımız tüm ilgili paydaşlarımızla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen 'Medya Sahuru Buluşması'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile İstanbul basınının temsilcileri bir araya geldi. Programda konuşan Acar, "Ben iletişimin değişik alanlarında bulunan siz değerli arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşrif ettiğiniz için, beraberce bu güzel havayı soluduğumuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu Ramazan geçen hafta bir gazeteci arkadaşımız beni aradı ve dedi ki, '94 ruhu diye ağızlarda bir ezber var buna tekrar dönebilir misiniz diye düşünülürken, şu anda AK Parti'de bir 94 ruhu havası var. Siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Ben de Abdullah Başkanımın anlattıklarını ona anlattım. 'Kadın kollarımız sahada, gençlik kollarımız sahada, teşkilatımızın her bireyi bu ramazanda sıkılmadık el bırakmayacağız, muhatap olacağımız tüm ilgili paydaşlarımızla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz' dedik. Sizin vesilenizle de bunu toplumumuzla paylaşmaya gayret gösterdik." dedi.

Acar, "Tabii Cumhurbaşkanımız da buna önderlik ettiği için her akşam bir program yaptı, ilgili bir paydaşla bir araya geldi. Hepimiz de buradan aldığımız ilhamla bugün ben basından, medyadan sorumlu kişi olarak, AK Parti'nin iletişiminin sorumlusu olarak bugün ilgili paydaşlarımla bir araya geliyor olduğum gibi hepimiz ilgili alanda bu dokunuşları gerçekleştirmeye, bir araya gelmeye gayret gösterdik. Buraya gelmeden önce Cumhurbaşkanımız henüz İstanbul'a inmişti. Abdullah Başkanım kendisini karşıladı. Ben erken gelip iletişim fakültesi öğrencilerimizle birlikte iftar yapmıştım. Kendisi buraya da gelecekti ama ben 'Efendim bugün İstanbul'da bulunan arkadaşlarımla bir araya geleceğim' dedim. Her birinize ayrı ayrı selam gönderdi. Ben de vekili olarak çok büyük bir selamı size iletmiş oldum. Rabbim bu manevi iklimi oluşturmaya sebep olan bu duygu çerçevesinde, hayırlı bir şekilde huzurlu bir bayram geçirmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise konuşmasında, "Hamdolsun güzel bereketli bir Ramazan ayını bu sene ülkemizde idrak ediyoruz. Güzel bir gecede sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böylesine güzide bir topluluğa ev sahipliği yapıyor olmak bizler için de büyük bir mutluluk, bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Faruk Başkanımız İstanbullu kendisi. Biz kendisiyle İstanbul'da birçok toplantı icra ettik. Allah razı olsun, Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığımızın her daim desteğini İstanbul teşkilatımız en üst ölçekte kendilerinden alıyor. Kendisi ve kıymetli ekibine hem katkıları hem de katılımları için özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir diğer özel teşekkürü de siz kıymetli basın mensuplarımıza etmek istiyorum. Aslında biz dava arkadaşıyız. Ülkemizin geleceği adına hep birlikte farklı alanlarda mücadeleler yürütüyoruz. Siyasetçinin işi zordur, zaman ve mesai mefhumu yoktur ama gazetecinin de basın mensubunun da aynı şekilde zamansız ve mekansız bir çalışma disiplini vardır. Hatta ölümü dahi göze alan ve şehit olan birçok basın mensubumuz olmuştur. Bu vesileyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan, görev başında şehit olan tüm geçmiş dönem rahmetli basın mensuplarımıza da yüce Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah daha güzel bir Türkiye için, daha güzel bir bölge için, daha güzel bir dünya ve gelecek için hep birlikte bu güzelliği daha da büyütecek bir anlayışı kol kola, gönül gönüle yürüteceğiz diyorum. Tekraren teşrifleriniz için, bu salonu şenlendirdiğiniz için ve bizleri burada yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Faruk Acar, İstanbul, AK Parti, Politika, Medya, Son Dakika

