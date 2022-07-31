AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu - Son Dakika
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AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu

31.07.2022 13:15
AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak, partisinden istifa etmesinin ardından Vatan Partisi'ne katılıyor. Sancak'ın rozetini Genel Başkan Doğu Perinçek takacak.

AK Parti'den istifa eden iş insanı Ethem Sancak'ın yeni adresi Vatan Partisi oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ethem Sancak, AK Parti'den istifa etmişti. Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılacağı duyuruldu.

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu

ROZETİNİ DOĞU PERİNÇEK TAKACAK

Ethem Sancak, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.00'de Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi'nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de katılacağı basın toplantısıyla Vatan Partisi'ne katılımını açıklayacak. Öte yandan Sancak'ın, 3 gün önce Moskova'da Rusya Federasyonu devlet yöneticileriyle Soçi öncesi yaptığı temaslar hakkında bilgi vereceği de belirtildi.

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SON DAKİKA: AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne üye oldu - Son Dakika
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