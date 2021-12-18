Binali Yıldırım: "Güven olmasa bu projeler daha çok konuşulurdu" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti'nin 20 yılı geride bıraktığını dile getiren Genel Başkanvekili Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Başarının sahibi çoktur, başarısızlık sessizliğe mahkumdur. En ufak bir olumsuzlukta sorumlu aramak gibi bir hastalık, bizim davamız için en büyük tehdittir. 2,5 yıldır dünyada birçok anormallikler yaşanıyor. Bunun en belirgin şekli de bu Kovid'dir. 2020 başında başladı, bugün de nereye gideceği belli değil. Kriz olur, yönetebilirsiniz. Çok krizler yönettik. 20 yıla dönün bakın, hangi krizleri yönettiğimizi en iyi siz bileceksiniz. 367 krizi, elektronik muhtıra, parti kapatma davası, 17-25 Aralık, Gezi olayları, 15 Temmuz. Bunlar AK Parti'nin, genel başkanımızın ve bütün teşkilatımızın yüzleştiği çok önemli krizlerdir.

Bu krizleri, liderimiz sayesinde, liderimizle beraber, bir olarak, iri olarak, diri olarak yönettik ve bütün sorunları aşarak buraya geldik. Şimdi soruyorlar. 'Bu sistem değişikliği niye yapıldı?' Bunun arkasında 20 yıldır yaşanan, milli iradenin vermediği gücü kullanmaya kalkan vesayetçiler vardı. Paralel yapı oluşturan örgütler vardı. İşte bu örgütleri ortadan kaldırmak, yegane gücün, milletin gücü olduğunu göstermek için yüzyıldır ülkemizi kemiren, kalkınmasını geciktiren ve demokrasimizi kademe kademe kesintiye uğratan bu arızalı sisteme son vermek bir zorunluluktu, biz de bunu yaptık."

"Güven olmasa bu projeler daha çok konuşulurdu"

AK Parti'li yılların geçmiş dönemlerden en büyük farkının güven ve istikrar olduğunu belirten Yıldırım, bu sayede Türkiye'nin 70 yıldır bekleyen sorunlarının teker teker çözüldüğünü, geciken, başlanmayan projelerin tamamlandığını söyledi. Yıldırım, "Bu güven olmasaydı, milletimizin desteği olmasaydı, her seçimde bize gerekli desteği vermeseydi, arkamızda olmasaydı bu projeleri daha çok konuşurduk." dedi.

Niğde- Ankara Otoyolu'nun 1999'da ihale edildiğine dikkati çeken Yıldırım, göreve geldiklerinde hala başlamamış olan projeyi AK Parti iktidarının başlayıp bitirdiğini belirtti. Ankara'dan Mersin'e artık 3,5 saatte gidildiğini ifade eden Yıldırım, "Bu yolları her fırsatta acımasızca eleştiren muhalefet var ya, Kılıçdaroğlu o yolla gitti Mersin'e miting yaptı. Unutmayın yaptığımız bu işler herkese lazım. Muhalife de muvaffıka da lazım. Çünkü biz 'hizmette siyaset olmaz' diyoruz. Hizmet millet için yapılır. Ne düşünürseniz düşünün, hangi parti mensubu olursanız olun, halka yapılan hizmet hakkın bize emridir ve biz milletimiz için 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla çalışmamıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sonrası dünyanın eski dünya olmadığını dile getiren Binali Yıldırım, bunun yaşanan ekonomik gelişmelerden görülebildiğini ifade etti. Bütün dünyada artık fiyatların kontrol edilemediğini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enflasyonun e'sini bilmeyen ülkelerin bugün enflasyon en önemli sorunu haline gelmiş. 39 yıl sonra Amerika'da yüzde 7'ye çıkmış. Avrupa'da yüzde 6'ların üzerine çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki bu Kovid sürecinde dünyanın düzeni bozuldu, üretim sistemi çöktü. İhracat, ithalat, nakliyatta sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorun. Küresel sorunların çözümü de yine küresel iş birliğiyle olur. Küresel istikrarın sağlanmasıyla olur.

Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Bunlar zaman alır, tabii ki beklemeyeceğiz. Onun için baştan beri Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu yorucu, yıkıcı Kovid sürecinin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık. Küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde artırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi ve sektörlerin ihtiyacı 800 milyar liranın hasredilmesi... Bunlar alınan tedbirlerden sadece bazıları. Tabii ki imkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz, veriyoruz da. Çünkü biz milletin efendi olduğu, devletin onun hizmetkarı olduğu bir anlayışla çalışıyoruz."