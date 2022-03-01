AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: "Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi" - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: "Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi"

01.03.2022 09:38

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: "Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi" Başkan Şeyma Döğücü: "Bu darbeyi kılık değiştirmiş olsa da asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" Sancaktepe'de 28 Şubat konulu 'Dünden Bugüne Türkiye'de...

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: "Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi"

Başkan Şeyma Döğücü: "Bu darbeyi kılık değiştirmiş olsa da asla unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Sancaktepe'de 28 Şubat konulu 'Dünden Bugüne Türkiye'de Darbeler' paneli düzenlendi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Sancaktepe'de düzenlenen 'Dünden Bugüne Türkiye'de Darbeler' isimli 28 Şubat konulu panele katıldı. Burada Konuşan Kan, "Bu asil milletin mensupları, 28 Şubat sürecinde dünya sivil hak mücadelesinin en zarif, en sabırlı ve şiddet içermeyen mücadelesini kanun çerçevesinde verdiler ve kazandılar" dedi. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ise, "Bu darbeyi kılık değiştirmiş olsa da asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Sancaktepe Belediyesi ev sahipliğinde, yakın tarihin karanlık günlerinden olan 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünde "Dünden Bugüne Türkiye'de Darbeler" konulu paneli Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkez'inde dün akşam gerçekleştirildi.

Panelin yanı sıra 28 Şubat sürecinde mağdur olan 25 kadının hikayesi, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi ve Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda düzenlenen sergiyle anlatıldı. Panel öncesi 28 Şubat'a dair fotoğraf sergisi gösterime sunuldu. Düzenlenen panelin moderatörlüğünü Yıldız Konar Süslü üstlenirken, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia Kalender İlhan konuşmacı olarak yer aldı.

"Bu darbeyi kılık değiştirmiş olsa da asla unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Sancaktepe Belediye Av. Şeyma Döğücü yaptığı konuşmada, "Post modern dediğimiz, modern kılıklı darbenin 25. yılı. Aslında 25 yıldır adeta Türkiye'nin demokrasisinin göğsüne saplanmış bir hançer olarak her an bizlere kendini hissettirmekte. Biz bu darbeyi kılık değiştirmiş olsa da asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Panelde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, "28 Şubat bir darbedir. Darbe insanlık suçudur. O süreçte insanların ruhları tankların altında ezildi, geleceğe dair ümitleri yok edilmek istendi. Bin yıl sürecek dendi ama bin yıl sürmedi. Bu asil millet, bu asil milletin mensupları, en zarif, en nazik, en şiddet içermeyen, kanun çerçevesinde mücadeleyi verdiler. İddialı bir cümle kuracağım: dünya sivil hak mücadelesinin en zarif, en sabırlı mücadelesini yaptılar ve kazandılar. O dönemki ayrımcılık erkeleri etkilese bile, özellikle kadınlar üzerinden yapılmıştı. Sistematik ayrımcılık yapılmıştı. O günler geride kaldı Allah'a şükür. Bizim zaten toplum içerisinde öyle bir derdimiz yoktu, şimdi de yok. Ama o günleri hatırlayanlar, o günleri özleyenler, geri getirmek isteyenler var. Onlar da bilsinler ki, bu millet asla o günlerin geri gelmesine izin vermeyecek" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: 'Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: "Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi" - Son Dakika
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