AK Parti İstişare Kampında Tasarruf Tedbirleri Konuşuldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti İstişare Kampında Tasarruf Tedbirleri Konuşuldu

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililere tasarruf tedbirlerine uyulması gerektiğinin uyarısında bulundu. Kamp, seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konularının da görüşüldüğü bir platform oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini belirtirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı uluslararası mahkemelerde mücadele ederek durduracaklarını vurguladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililere tasarruf tedbirlerine uymaları ve enflasyonun düşeceği konusunda uyarılarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredat ve okul kantinlerinde satılan şekerli yiyecekler konusunda bilgilendirme yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise et fiyatlarının yakın zamanda düşeceğini belirtti. Ayrıca kamp, AK Parti teşkilatının revize edilmesi ve yeni insan kaynakları için adımlar atılması konusunu da ele aldı.

04.06.2024 11:22
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AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililere tasarruf tedbirlerine uyulması gerektiğinin uyarısında bulundu.

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşüldü. Edinilen bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda yıl boyunca doğalgaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğer ülkelerle dengeli siyaset yürüteceklerini İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı, Gazze konusunda Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde mücadelesinin devam edeceğini, 1967 sınırlarına ilişkin sunumlar yaptığı öğrenildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililerin tasarruf tedbirlerine uymasını istediği ve bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şimşek, yıl sonuna kadar enflasyonun düşeceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yaptığı sunumda yeni müfredata ilişkin ve okullardaki kantinde satılan şekerli yiyeceklere ilişkin bir sunum yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise et fiyatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirirken fiyatların yakın zamanda düşüşe geçeceğini vurguladı.

Ayrıca AK Parti kampında teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması gündeme geldi. Partiye katılım yollarının çeşitlendirilmesi için yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti İstişare Kampında Tasarruf Tedbirleri Konuşuldu - Son Dakika
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