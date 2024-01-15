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AK Parti işverene asgari ücret desteği vermeye devam edecek - Son Dakika
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AK Parti işverene asgari ücret desteği vermeye devam edecek

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, işverenlere asgari ücret desteği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacağını açıkladı. Günlük 23.33 TL toplam 700 TL asgari ücret desteği, iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumayı hedefliyor. Ayrıca, İsrailli futbolcunun zulmü kutsayan söylemleri nedeniyle hukuk sistemi içinde gerekenin yapılacağı belirtildi.

15.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:24
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AK Parti işverene asgari ücret desteği vermeye devam edecek

AK Parti Grup başkanı Abdullah Güler:

"Düzenleme ile günlük 23.33 TL toplam 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır"

"Şimdi utanmadan zulmü katliamları kutsayan nefret söylemiyle kötülük davranışı ortaya koyan futbolcuya hukuk sistemi içinde yapılacaktır"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Şimdi utanmadan zulmü katliamları kutsayan nefret söylemiyle kötülük davranışı ortaya koyan futbolcuya hukuk sistemi içinde gereken yapılacaktır" dedi.

Güler, AK Parti Yönetim Salonu'nda açıklama yaptı. Güler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta kanunu ve Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na vereceklerini belirterek, kanun teklifinin on maddeden oluştuğu ifade etti. Güler, "İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek, istihdamı korumalarını ve arttırmalarını desteklemek amacıyla 2016-2023 yılı sonuna kadar işverene destek sağlamıştık. Düzenleme ile 5510 sayılı kanuna geçici madde eklenerek 2024 yılı Ocak- Aralık döneminde istihdamı desteklemek, iş gücü maliyetlerini azaltmak için finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere ödeyecekleri sigortadan mahsup edilmek üzere günlük 23.33 TL toplam 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bugüne uygulanan yüzde 55 kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulanmasının 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına ve 31.12.2026 tarihine kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusunu kınadıklarını ve hareketini reddettiklerini söyleyen Güler, "Avrupa'da ifade özgürlüğü var diyen ülkelerde İsrail'in zulmünü kınayan top koşturan futbolculara karşı hem kadro dışı hem para cezası hem de sözleşmesinin feshedilmesi tehdidi ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Şimdi utanmadan zulmü katliamları kutsayan nefret söylemiyle kötülük davranışı ortaya koyan futbolcuya hukuk sistemi içinde gereken yapılacaktır" dedi.

AK Parti işverene asgari ücret desteği vermeye devam edecek
Kaynak: İHA
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