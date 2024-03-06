AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir\'deki Ulaşım Tartışmaları Manipülasyondur

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma" tekliflerinin UKOME tarafından reddedildiği iddiasının tartışma konusu olmasına yönelik bir açıklama yaptı. Yasal işleyişe göre ortada bir ret olmadığını yineleyen Başkan Saygılı, konunun maniple edildiğini vurgulayarak; "Dostlar alışverişte görsün misali, kaldırdıkları ve İzmirlileri bile isteye mağdur ettikleri uygulama ile ilgili yersiz, asılsız bilgilerle gündem olmaya çalışıyorlar. Bunun başka tarifi yok. Ne yazık ki körfezden, trafiğe birçok alanda, büyük konuştukları yerlerden imtihandalar. İzmir ve İzmirliler umurlarında olsaydı o uygulamayı hiç kaldırmazlardı. Verdikleri diğer sözleri de tutarlardı" dedi.
"Top kalededir, artık çıkmaz"
İzmir'e reva görülenin çok daha büyük boyutlarda olduğuna dikkat çeken Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı:
"Yasa ve yönetmelik ortadadır. UKOME' deki oylama uygulamanın kabul ve reddi değildir. Teknik kurulda sunum ve teknik analiz ile ilgili hiçbir bilgilendirme yapılmadığından, haklı olarak UKOME de bilgi talep edilmiş ve tekrar görüşülmek üzere teknik kurula sevk edilmiştir. Bu acelelerinin ve dayanaksız açıklamalarının tek bir nedeni vardır, o da İzmir'deki istihkaklarını doldurmuş olmaları, yolun sonuna gelmiş olmalarıdır. Özet olarak, bu uygulamayı yeniden hayata geçirmek istemelerini samimi bulmuyorum. Ne derlerse desinler; iş yapmak yerine algı yönetme taktiğinde ısrarcı olduklarını görüyoruz. Bütün İzmir bunu görüyor. Konuyla ilgili, top kalededir ve artık çıkması mümkün değildir. CHP'li Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır bunu yapıyor. Hem de sadece bu konuda değil. Sözlerini tutamadıkları, geri adım atmak zorunda kaldıkları noktada, sığındıkları sadece bu yöntem."
"Konuşma harekete geç; anlatma göster, söz verme yap derler"
Saygılı, CHP'li mevkidaşının yaptığı açıklamada, "Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşarlar" sözünü de eleştirerek, "Aslında sarf ettikleri söz, tümüyle kendilerini anlatıyor. Sözün iadesi çok yaptığım bir şey değildir. Ancak şunu söyleyebilirim. 'Konuşma harekete geç, anlatma göster, söz verme yap' derler. CHP 25 yıldır ve son 5 yıldır, ne harekete geçebilmiştir ne gösterebilmiştir ne de yapabilmiştir. Sadece konuşmuştur, anlatmıştır ve söz vermiştir. Aksi halde; körfezde yüzerlerdi, yüzemediler. Söz verdikleri battı çıktıları geçtik, bir akıllı kavşak yapamadılar. Arıtma, yağmur suyu, kanalizasyon ayrıştırması, açıklamalarındaki satırlardan ibaret kaldı. Kentsel dönüşümü, tartışmalı rantsal operasyonlarına kurban ettiler, bir arpa boyu yol alamadılar. Opera binasının akıbeti belli değil; Karşıyaka Stadı meçhul! Buca-Otogar oto yolu, viyadükleri askıda bekliyor. Buca Metrosu muamma. Koskoca İzmir'in çöpü dönüşüm için milyonlar ödenerek Manisa'ya taşınıyor, Harmandalı çöp dağları halen zehir saçıyor, heyelan tehlikesi sürüyor. 200'ün üzerinde vaatleri var; ama onlar Karşıyaka yönüne gidenlerin çilesi Altın Yol trafik sorununu duba ihalesine çıkarak çözmeye çalışıyorlar. Heykel saydırma ihaleleri, İstanbul'a servis edilen eğitim ve reklam işleri, şaşalı organizasyonları ile 5 yıl geçirdiler. Hangi birini sayalım" diye konuştu.
Açıklamasında, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın vaat ve söylemlerine de değinen Bilal Saygılı, "Selef böyle, halef adayını hiç sormayın" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Tugay, İzmir'in ortasına paraşütle bırakılmış gibi. Sanki, 5 yıldır bu şehrin havasını suyunu solumuyor, Karşıyaka'da 5 yıl belediye başkanlığı yapmamış gibi. 5 yılda da ne yaptığı da ortada. İnsan şaşkınlıkla izliyor kendisini. 'Ben doktorum, İzmir'i iyileştireceğim' derken de Körfezde yüzme vaadini verirken, ben yüzmem, başkası yüzecek' derken de ortaya çıkardığı tek hayret duygusu. İzmir'le İzmirlilerin dertleriyle ilgili işte bu kadar hakimiyetiz, donanımsız, donatılmamış bir isimle sahadalar. 25 yıldır İzmir için ne yaptıklarından, yapamadıklarından bihaber. Hasbelkader seçildi diyelim, bir 5 yıl da bu boşlukla geçecek. Yazık, günah İzmir'e. Onlarca sorun köklü çözüm beklerken, sayısız iş rafa kaldırılmışken yine içi boş, gülünç vaatlerin yerine getirilmesi beklentisiyle geçecek. Giden gün ömürdendir derler. Geçen zaman İzmir'in aleyhinedir. Yol çok yakındır ve İzmir bu girdaptan 31 Mart'ta yapacağı en doğru seçimle kurtulacaktır." - İZMİR
Son Dakika › Politika › AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir'deki Ulaşım Tartışmaları Manipülasyondur - Son Dakika
Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin açılan davada tanıklar dinlendi. Tanıklar arasında Hablemitoğlu'nun eski avukatı Hüseyin Buzoğlu, emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve gazeteci Yasemin Güneri de bulunuyor. Tanıklar, Hablemitoğlu'nun tehditler aldığını ve MİT Müsteşarlığı teklifi aldığını ifade etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde iki ayda 2 bin 289 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi. Valilik toplantı salonunda Edirne'deki asayiş, güvenlik, trafik ve gümrüklerdeki çalışmaları değerlendiren Sezer, kentte emniyet ve huzurun sağlanması için çalıştıklarını ifade etti. Sezer, sınır kenti Edirne'de düzensiz göçün önlenmesi amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 2023 yılında gerçekleştirilen 241 narkotik operasyonunda 420 şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu satıcılarının her an takip edildiğini açıkladı. Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara devam ettiklerini vurgulayarak, gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda, Trabzon'dan temin edilen el yapımı tabancaların Diyarbakır'da satıldığı belirlendi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tümünün cazibe merkezi ilan edilmesi için taleplerini dosya halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. STSO Başkanı, tüccar ve sanayicilerin beklentilerini iletti.
Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda temaslarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Erdem, Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da yer aldı.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlara yeni dönem projelerini anlattı ve destek aldı.
Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini talep etmek amacıyla eylemlerine devam ediyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ve bazı belediye işçileri, belediye binası önünde pankart açarak slogan attı. Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, açıklamasında işçilerin yıllardır açlık sınırında yaşadığını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini belirtti. İşçiler, belediye yönetimiyle masada çözüm arayışında olduklarını ancak eylemlerini genişleterek devam ettireceklerini ifade etti.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?