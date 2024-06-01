AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa'da Gerçekleştirildi

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa\'da Gerçekleştirildi

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen bölgesel istişare toplantılarının ilki Aliağa'da yapıldı. İlçe kadın kolları başkanları bir araya gelerek bölgesel sorunları ve teşkilat çalışmalarını ele aldı. Toplantıda, kadınlara yönelik projelerin her ilçenin ihtiyaçlarına göre belirleneceği vurgulandı.

01.06.2024 16:40
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AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığınca koordine edilen İlçe Kadın Kolları Başkanları Bölgesel İstişare toplantılarının ilki Aliağa'da gerçekleştirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım'ın ev sahipliğinde Dikili, Bergama, Kınık ve Foça kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İzmir'in her ilçesini kendi özelinde ele alacaklarını belirtti.

Bu kapsamda bölgesel toplantılar organize ettiklerini ifade eden Dalkıran, şunları kaydetti:

"Düzenli olarak ilçe kadın kolları başkanlarımızla toplantılarımızı yapıyoruz. Ancak bölgeleri daha yakından mercek altına almak için böyle istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. Bölgesel sorunları, talepleri ve teşkilat çalışmalarını yerinde görüp, etkin çözüm önerileri üretmek istiyoruz. Kadınlara yönelik proje ve çalışmalarımızın yol haritasını da her ilçenin kendi sosyolojik ve demografik yapısına göre belirleyeceğiz."

Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım da bölgesel istişare toplantılarının ilkine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların önemli kazanımlar elde ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Kadınlarımızın dertlerini, sorunlarını dinleyerek çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Onların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler üretme gayretindeyiz. Sahadan elde ettiğimiz verileri ve tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AK Parti, Aliağa, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Bölgesel İstişare Toplantısı Aliağa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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