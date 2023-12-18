AK Parti İzmir Milletvekili ve İl Başkanı yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin "yerliliğin ve milliğin" sembolü İzmir'i güçlendirmek olduğunu vurguladı.

31 Mart'ın bu noktada bir başlangıç olacağına inandığını kaydeden Kasapoğlu, "Bu noktada Cumhur İttifakı olarak her hemşerimizin gönlüne girmek için adımlar atacağız. Tabii ki teşkilatlarda dinamizm önemlidir. Yeni dinamizmle tüm kadroların el ele verdiği sürece hazırız. Bu şölenin akademisi, gençlik ve kadın kollarıyla ilçeleriyle İzmirli hemşerilerimizle büyük başarı elde edeceğiz. İzmir halkının kazandığı bir sonuçla taçlandıracağız." dedi.

Yapılması planlanan yeni Karşıyaka Stadı'na ilişkin soru üzerine ise Kasapoğlu, "Karşıyaka Stadı'nı mahkemeyle durdurmasalar İzmir'in hizmetindeydi, tıpkı Göztepe, Alsancak gibi. Karşıyaka Stadı'nı da yapmak bize nasip olur. Kimsenin tereddüdü olmasın." ifadelerini kullandı.

"Milletvekili olarak karşınızdayım"

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kasapoğlu, şunları söyledi:

"31 Mart'ta AK Parti yine aynı heyecan ile yola yürüyor. 81 il ve ilçelerde çalışmalar var. İzmir de bunların en önde gelenlerinden biri. 3 hafta önce bir temayül gerçekleşti orada da bir heyecan vardı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı ve İzmir'deki tüm arkadaşlarımızın fikirleri alındı. Kişilerin heyecanı vizyonu elbette önemlidir. AK Parti bu anlamda İzmir ve ilçelerini yönetecek pek çok liyakate sahiptir. Aday olacak pek çok güçlü arkadaşımız var. İnanıyorum ki en layıklarını İzmir ile buluşturup bu süreci en güzel şekilde neticelendireceğiz. Milletvekili olarak karşınızdayım. Kenti tüm sorunları ile geleceğe hazırlamak sorumluluklarımızdan. Yerel yönetim seçimleri de önemli bir dönemeç bu noktada. Partimizin çalışmaları ve bunlar neticesinde alınacak karar hepimiz için büyük bir heyecana sebebiyet verecektir. Farklı isimler konuşulur. 30 ilçe ve 1 büyükşehir adayı, bu ay içinde büyük çoğunluğu ile tamamlanacak."

Kentte son dönemlerde yaşanan altyapı sorunlarına ilişkin soru üzerine ise Kasapoğlu, "İzmir'de yerel yönetimlerden kaynaklı büyük ihmal var. Pek çok alanda olduğu gibi altyapıda da bu gözüküyor. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Burada her zamanki gibi 'istemezük', 'yaptırmayız' anlayışını görüyoruz. Yapıcı olmayan bir tavır görüyoruz. Sadece karşı olmak için, üretken olmayan bir zihniyeti görüyoruz. Temel sorun bu. Üretime, yeniliğe, gelişime karşı, değişime karşı duruş var." ifadelerini kullandı.

"Biz hazırız"

Bilal Saygılı ise yeni belediye binası, kentsel dönüşüm, Körfez temizliği, Buca metrosu, Karşıyaka Stadı, Buca-Otogar yolu gibi pek çok konuda "muamma" bulunduğunu öne sürdü.

Kentte büyük altyapı sorunları bulunduğunu savunan Saygılı, şunları söyledi:

"İzmir'i bu girdaptan kurtarmaya hazırız, yeter ki İzmir halkı bu kez 'hizmet' ve 'icraat' desin, yeter ki, yaşadıkları şehrin geleceğini çalan bu belediyeciliğe, bu iş bilmezliğe 'dur' desin. Biz hazırız. Söz nasıl tutulur, körfezde nasıl yüzülür, kentsel dönüşüm nasıl yapılır, altyapısıyla, ulaşımıyla, sosyal donatı alanlarıyla, doğasıyla, üretimiyle, insanlarıyla bir şehir nasıl olur göstermeye hazırız. Bu kez İzmirlilerin sandığa gidip bu sıfır icraat karşısında, gün gün gerilettikleri İzmir fotoğrafı karşısında 'otur sıfır' diyerek tepkisini göstermesini bekliyoruz."