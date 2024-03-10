AK Parti Karabük İl Başkanlığı Medya Buluşması

Politika

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca "Türkiye Yüzyılı Karabük Vizyonu Medya Buluşması" programı düzenledi.

Düzenlenen buluşmada AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt geçen haftalarda MHP Karabük Belediye Başkan adayının çıktığı canlı yayınlarda "teşkilatlarını hedef alan açıklamaları, tehditleri, söylemleri ve ithamlarını" takip ettiklerini ifade etti.

Demokrasi yarışı içinde olan hiçbir siyasi partinin seçimi kazanma uğruna itham edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Salt, şunları söyledi:

"Yaşanan bu olayı demokrasi adına kara leke olarak nitelendiriyoruz. Karabük'te 43 bin üyesi olan siyasi hareketin mensuplarını itham ederek, siyasi menfaat elde etmeye, oy devşirmeye çalışmanın hiç kimseye faydası olmayacağını buradan sizlerin huzurunda Karabük halkımıza arz etmek istiyorum. Karabük seçmeni 31 Mart akşamı en doğru cevabı en güzel şekilde sandıkta verecektir. Canlı yayınlarda çeşitli söylemlerde bulunan sayın belediye başkanına naçizane tavsiyem elindeki bilgiler varsa bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmasıdır. Biz rakiplerimizle bugüne kadar olduğu gibi eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Şehirlerimizde bugüne kadar yapılanlar olduğu gibi ihmal edilen ve şehrimizin ihtiyaç duyduğu icraatlar ve hizmetlerde bütün Karabük'ün malumudur. Yaptığımız çalışmalarda önümüzdeki süreçte Karabük için, Karabük adına ortaya koyduğumuz projeler halkımızın faydasına ve menfaatine olan ve gerçekleştirilmesi mümkün, altyapısına büyük emek harcanan projelerdir. Karabük'ün dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, kötü hesapların önü olan oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz. Şehrimizin, şehrimize fayda sağlayacak milletimizin refahını, beklentilerine katkı sunacak, bütün çalışmalar içerisinde yer alıyor. Karabük'ü kısır tartışmalara sokacak hiçbir kavganın içerisinde olmuyoruz, olmayacağız."

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, seçim sürecinde adaylarının, spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını söyledi.

Bu durumu arzu etmediklerini dile getiren Şahin, "AK Parti olarak hiçbir partiyi hasım olarak görmüyoruz. Onlar hizmet yarışına beraber girdiğimiz rakiplerimiz." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç'da adayları Çetinkaya'nın ortaya koyduğu projelerle fark oluşturduğunu işaret ederek, projelerin paydaşları ilgili bakanların Karabük'e geldiğini ve nasıl uygulanacağı konusunda fikirlerini, desteklerini beyan ettiklerini aktardı. - KARABÜK