AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı: 27 Mayıs Darbesi vicdanlara silinmez bir leke bıraktı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı: 27 Mayıs Darbesi vicdanlara silinmez bir leke bıraktı

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı: 27 Mayıs Darbesi vicdanlara silinmez bir leke bıraktı

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Çay, 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, darbenin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olduğunu belirterek, vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını söyledi. Çay, ayrıca benzer bir senaryonun 15 Temmuz'da da gerçekleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

27.05.2024 11:11
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AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Çay; 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümünde basın toplantısı düzenlendi. İl Binası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Fatih Çay; "Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri, cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından 'Türkçe Ezan' uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari "Yassıada Yargılamaları" ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler Milletin Vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Benzer bir senaryo 15 Temmuz'da sahnelendi"

Benzer bir senaryonun 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışıldığını dile getiren Çay; "Milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor; demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı: 27 Mayıs Darbesi vicdanlara silinmez bir leke bıraktı - Son Dakika

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