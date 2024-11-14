AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı - Son Dakika
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Politika

AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı

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AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik katıldığı canlı yayındaki sözleriyle tartışma yarattı. Kayyum uygulaması ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Çelik, "Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan stüdyodakilerin Çelik'in bu sözlerine itiraz etmemesine CHP'li eski vekil yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

14.11.2024 07:50
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AK Parti kurucularından ve eski bakan Hüseyin Çelik, Halk TV'de yayınlanan Rota programına katıldı. Kayyum uygulaması ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Çelik, partili cumhurbaşkanlığı sistemi konusunu tartışırken 'Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın' ifadelerini kullandı.

İşte Hüseyin Çelik'in o sözleri; "'Atatürk ve İsmet Paşa partili cumhurbaşkanı değil miydi?' diyorlar. Biz bunu yıllardır eleştirmedik mi? Atatürk'ün de partili cumhurbaşkanı olması akla ziyan bir şeydi. İsmet Paşa'nın da öyleydi. Doğru değildi. Sizinki de doğru değil. Bizimkiler Atatürk'ün arkasına sığınarak partili cumhurbaşkanlığını savunuyor. Yıllar yılı 'Bunlar diktatör' demedik mi? Bunu yapmayın"

Programın moderatörü Kürşad Oğuz ve konuklar İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu'nun Çelik'e sözleri nedeniyle itiraz etmemesi dikkat çekti.

CHP'Lİ İSİMDEN TEPKİ

24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz sosyal medya hesabından Çelik'e tepki gösterdi. Özgündüz, şu ifadeleri kullandı; "Eski bakan Hüseyin Çelik, @halktvcomtr katıldığı programda, kendisi partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken, Atatürk ve İnönü dönemini örnek gösterenlere , 'biz yıllardır onlara diktatör demedik mi' diyerek haddini aşmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa'ya hak etmedikleri şekilde 'diktatör' yakıştırması yapmıştır.

Program moderatörü @kursadoguz diğer katılımcılar @ismailsaymaz ve @baristerkoglu da maalesef buna itiraz etmemişlerdir. Cumhuriyetimizi kuran ve devrimleri yerleştiren Atatürk ve çok partili siyasal sisteme geçişi sağlayan İsmet İnönü'ye 'diktatör' demek en basit deyimle hadsizliktir. Bu yakışıksız tabiri sebebiyle @hc_huseyincelik i kınıyor ve diyorum ki; diktatör sizin geldiğiniz siyasal gelenekten ve ziyniyetten çıkar!..

Atatürk, dönemin şartlarında olabildiğince demokrat ve çok sesliliğe önem veren, 20. yy'ın en vizyoner ve devrimci lideridir. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, Cumhuriyetin kuruluş ve devrimlerin yerleştirildiği yıllarla şimdiki zamanı kıyaslamak abesle iştigaldir. Kaldi ki, şu andaki 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi' denilen sistem, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarındaki (1920-24) Meclis Hükumeti denilen sistemden bile geridir.

Hiç olmazsa o zaman, egemenliğe ilişkin bütün yetkileri (yasama, yürütme ve hatta yargı) TBMM kullanıyordu, ama şimdi bu yetkiler bir kişi elinde toplanmış durumda. Yani 'meclis' yerine 'tek adam' sistemi şimdiki sistem. Hangisi demokrasiye daha uygun?"

AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik\'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı

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Son Dakika Politika AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tarık yücel:
    Doğru soylüyor. Atatürk darbeyle gelmedimi ? bunu tarih yazıyor. 25 20 Yanıtla
  • oktay sayar:
    yazık bu adamcaazda bunadı 5 23 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    önüne gelen konuşuyor boş boş işler bunlar 9 17 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Bunu da adam diye ekrana çıkarıyorlar 4 18 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Hemde halk tv de demiş. Siz Erdoğan’ı kötülesin diye eski akp liyi ekrana çıkarırsanız sonuç bu. İyi demiş 7 6 Yanıtla
  • Turan Alan:
    Adamı halk tv ye akp yi kötülesın dıye cıkarmışlar adam da sag gösterip sol vurmuş geçmiş olsun sabataistler ama siz dua edin ekrana cıkardıgınız adam az bile demiş 1 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    halk tv üstelik akpli birisi hahahaha 0 0 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    HAPIŞRTTI BLACKBURN OLMUŞ...bravo húseyin. 0 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Siyasiler "küser ,barışır " olan siyasilere oy veren halk'a olur. Siyaset için komşunuz ,arkadaşınız ile kavga etmeyin. A dan Z ye hepisinin canı cehenneme . 0 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Bunamış ne yapsın adam cağız 0 0 Yanıtla
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