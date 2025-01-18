AK Parti Kütahya\'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler başkanlığında, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'in katılımı ile istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Kütahya'nın her köşesine hizmet ulaştırma hedefi ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı. AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Kütahya'mızın her köşesinde hizmet siyasetimizi büyütmeye, gönüllere dokunmaya ve eser siyasetiyle şehrimizi yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve güçlü teşkilat ruhuyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yolculuğumuzu azimle sürdürerek geleceğe yürüyeceğiz. Daha güçlü bir Kütahya için durmadan yola devam" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, açıklamasında, "Hizmet siyasetimizi büyütmek ve gönüllere dokunmak için kararlıyız. Eser siyasetimizle Kütahya'mızı yarınlara taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde azimle çalışarak geleceğe yürüyoruz" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Güçlü teşkilat ruhuyla Kütahya'nın kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, Kütahya'nın kalkınmasına yönelik projeler ve halkın beklentileri değerlendirilerek, ortak hareket etme vurgusu yapıldı. - KÜTAHYA