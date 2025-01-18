AK Parti Kütahya'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Kütahya'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Kütahya\'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler liderliğinde, Kütahya milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, Kütahya'nın her köşesine hizmet ulaştırma hedefi, projeler ve halk beklentileri ele alındı. Milletvekilleri birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Kütahya'nın kalkınması için çalışacaklarını ifade ettiler.

18.01.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler başkanlığında, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'in katılımı ile istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Kütahya'nın her köşesine hizmet ulaştırma hedefi ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı. AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Kütahya'mızın her köşesinde hizmet siyasetimizi büyütmeye, gönüllere dokunmaya ve eser siyasetiyle şehrimizi yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve güçlü teşkilat ruhuyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yolculuğumuzu azimle sürdürerek geleceğe yürüyeceğiz. Daha güçlü bir Kütahya için durmadan yola devam" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, açıklamasında, "Hizmet siyasetimizi büyütmek ve gönüllere dokunmak için kararlıyız. Eser siyasetimizle Kütahya'mızı yarınlara taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde azimle çalışarak geleceğe yürüyoruz" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Güçlü teşkilat ruhuyla Kütahya'nın kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, Kütahya'nın kalkınmasına yönelik projeler ve halkın beklentileri değerlendirilerek, ortak hareket etme vurgusu yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ceyda Çetin Erenler, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kütahya'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
22:30 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş’ın teklifini açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:25:51. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Kütahya'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.