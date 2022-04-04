AK Parti'li Aydemir: "3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı"

04.04.2022 13:46
AK Parti'li Aydemir: "3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, son 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, son 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının 25. yılında andı.

Martta ihracat rakamlarının, ocak ve şubatta olduğu gibi yine bütün zamanların rekorunu kırdığını ifade eden Aydemir, "İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyi noktalara varırız. 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı." dedi.

Bütün dünyanın enflasyon sıkıntısı içinde bulunduğunu dile getiren Aydemir, "Dünyadan ayrı değiliz. Dünya ile beraberiz. Bu sıkıntılı hal her tarafa sirayet etti. Yine de buradan yol bulup rahat yürüyen bir ülkeyiz." diye konuştu.

Devasa yatırımlara dudak büküp küçümseyenlerin hafta sonu Manisa Turgutlu'da belediye binasına ek prefabrik binanın açılışı için insanların sıraya girdiğini dile getiren Aydemir, "Milletimiz 'ne dualı milletmişiz ki şu sıkıntılı zamanlarda iyi ki AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız var' diyor." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Macaristan'daki genel seçimlerle ilgili bir soruya şöyle karşılık verdi:

"Macaristan'da şunu gördük: Suni yapılarla bir yere varmak mümkün değil. Altı tane birbirine benzemez bir araya geliyor. Macar halkı tıpkı Türkiye'deki gibi bu yapılaşmaya 'dur' dedi. Türkiye, 2023'te buna benzer bir sonucu yaşayacaktır. Macaristan hükümeti Türk-Macar ilişkilerine çok önem veriyor. Macaristan bizim için çok değerli. Macaristan'da sulh, sükun, gelişme, kalkınma ne kadar yükseğe çıkarsa bizde bundan o kadar mutlu oluruz. Macaristan hükümetini başarısından dolayı tebrik ediyorum."

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AK Parti'li Aydemir: 'Mahalle bakkallarını yaşatmamız lazım' AK Parti'li Aydemir: 'Mahalle bakkallarını yaşatmamız lazım'

Milletvekili, Macaristan, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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