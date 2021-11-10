AK Parti'li Aydemir: "CHP, Atatürk'ün çizgisinden bütünüyle sapmıştır" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin, HDP'nin güdümüne girdiğini öne sürerek, "CHP, Atatürk'ün çizgisinden bütünüyle sapmıştır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü belirterek, CHP ile HDP'nin örtülü ittifakının burada aşikar hale geldiğini söyledi.

CHP ve HDP'lilerin, İstanbul Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek aynı anda ve birlikte pankart açtıklarını ve zemini terörize hale getirdiklerini ifade eden Aydemir, "Atatürk'e dönük bir muhabbetiniz varsa bilin ki Atatürk'ün baş düşmanı HDP'dir. Atatürk'ün hedeflerinin, Atatürk'ün zemine yaydığı birlik, bütünlük duygusunun karşısında duran HDP'dir, HDP ile ittifak eden de CHP'dir. Dolayısıyla CHP, Atatürk'ün çizgisinden bütünüyle sapmıştır. Bütünüyle HDP'nin güdümüne girmiştir." diye konuştu.

Aydemir, İstanbul Sözleşmesi'nin de bahane olduğunu dile getirerek, HDP'nin kadınlarla ilgili bir derdinin olmadığını, dağa kaçırılan kızları, çocuklarını bekleyen anneleri umursamadığını vurguladı.

CHP'nin de kadına karşı HDP'den farklı olmadığını ileri süren Aydemir, "Teşkilatlarında yaşanan tecavüz olaylarını hep beraber gözlemliyoruz. Tek bir müeyyide uyguladıkları yok. Niye? Kadın diye bir dertleri yok bunların." ifadesini kullandı.

Bugünün 10 Kasım olduğunu anımsatarak, Atatürk'ü rahmetle andıklarını belirten Aydemir, "Atatürk'ün koyduğu hedefleri 19 yılda fersah fersah öne çıkaran partinin adı AK Parti'dir. Şimdi o hedeflerin sahibi olan ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her alanda ileriye gittiğini anlatan Aydemir, Atatürk'ün yüksek bir değer olmaya devam edeceğini dile getirdi. Aydemir, Atatürk'ü hiçbir zaman istismar etmediklerini, O'nu "Atatürk'ün partisiyiz" diyenlerin istismar ettiğini kaydetti.

Atatürk'ün sadece sözde değil, hedeflerine dönük bir gayret ortaya koyarak sahiplenilebileceğini vurgulayan Aydemir, "Biz işte bunu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu yapıyor. Bizde slogan yok, hayata yansıtmak var." sözlerini sarf etti.