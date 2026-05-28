AK Parti\'den CHP\'ye sert eleştiri: Koltuk kavgası bizi ilgilendirmiyor

28.05.2026 17:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, CHP'deki iç kavgayı eleştirerek, '2023'te umut diye sundukları adamı ne hale getirdiklerini millet izliyor. Onların koltuk kavgası bizi ilgilendirmiyor' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "2023 yılında millete umut olarak takdim ettikleri adamı ne hale getirdiklerini milletimiz izliyor. Onun hakkında ne söylediklerini, neler ifade ettiklerini hepimiz izliyoruz. ya bunun AK Parti neresinde? Hiçbir yerinde yok. Onun için kendi içlerindeki kavgaları, bölüşemedikleri rantları, paylaşamadıkları koltukları bizi hiç ama hiç ilgilendirmiyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve partililerin katıldığı programda konuşan Büyükgümüş, "Bizler burada birlik, beraberlik halinde kardeşçe, muhabbetle, özgürce bir aradayız. Ama Gazze'deki kardeşlerimiz büyük bir soykırımla karşı karşıya. Türkistan'daki kardeşlerimiz her gün acılarla buluşmak mecburiyetinde. Dünya mazlumlarına umut olacak, daha adil bir dünyanın kurulmasına öncülük edecek bir anlayışla siyasi çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Yalova'daki projelere de konuşmasında değinen Ahmet Büyükgümüş, "Kardeşlikle, birlikle, beraberlikle Türkiye Yüzyılı hedefleri etrafında kenetlenip, bir araya geldikçe aynı ruh ve heyecanla Yalova'mızı geleceğe taşıyacağız. Yalova'nın inşallah daha müreffeh yarınlara hazırlanması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Belediye başkanlarımızla, bakanlıklarımızla, Yalova'mızda neyi daha ileriye taşırız, hangi adımlarla, eğitimden enerjiye ne yapabiliriz. Biz bunun telaşı içerisindeyiz. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde, ruhunda, özünde milletimize hizmet etmek vardır. 2023 seçimlerini hep birlikte geçirdik. ve Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyerek milletimizin sadece bir Cumhurbaşkanı seçmesini değil aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye istikametinde ülkemizin yürüyüşünü, yoluna devam edişini teyit etmiş, mühürlemiş olduk. Bu başarıyı bu aziz teşkilat hep birlikte başardık" diye konuştu.

'MİLLETE UMUT OLARAK TAKDİM ETTİKLERİ ADAMI NE HALE GETİRDİLER'

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlara dikkat çeken Büyükgümüş, şunları söyledi:

"2023 yılında millete umut olarak takdim ettikleri adamı ne hale getirdiklerini milletimiz izliyor. Onun hakkında ne söylediklerini, neler ifade ettiklerini hepimiz izliyoruz. Bakın Türkiye öyle ülkelerden bir ülke değil. Bizim burada vatan bildiğimiz topraklar sadece bir fiziki anlam taşımıyor. Biz insanlığın umudu, dünya mazlumlarının umudu olacak, Anadolu'nun o ruh kökünden aldığımız inançla yola devam eden kadrolarız. Onun için dünyada eşitsizlikler karşısında, adaletsizlikler karşısında o haklı duruşu, o güçlü iradeyi Türkiye'nin temsil etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. ve bunun karşısında ne kadar savruk ne kadar vizyonsuz, geçimsiz, umutsuz bir siyasal anlayışın yer aldığını da her gün apaçık bir şekilde görüyoruz."

'ONLARIN KOLTUK KAVGASI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR'

CHP'deki iç kavganın AK Parti'yi ilgilendirmediğini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Özellikle son günlerde yaşananlar doğrultusunda ama bu sürecin tamamına yayılabilecek şekilde bizim fikrimiz, bakış açımız şudur değerli arkadaşlar. Bu davaları yani yolsuzlukla ilişkili, sürdürülen soruşturmaları da işte bu son günlerde devam eden davalara ilişkin kararların da verilmesini teşkil eden davaları açan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bilgileri, belgeleri, mahkemelere ulaştıranlar Cumhuriyet Halk Partilidir. İtirafçı olanlar, 'Ben buradaki yanlışlığın, ahlaksızlığın, uğursuzluğun parçası oldum' diyenler yine Cumhuriyet Halk Partisi. ya bunun AK Parti neresinde? Hiçbir yerinde yok. Ama bir gün Özgür Özel kalkıyor bu işin avukatı oluyor hüküm veriyor. İddia ediyor. Milletin, memleketin bunlara ayıracak vakti de tahammül edecek sabrı da yok değerli arkadaşlar. Onun için kendi içlerindeki kavgaları, bölüşemedikleri rantları, paylaşamadıkları koltukları bizi hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bizim gözümüzde, gönlümüzde, ufkumuzda ancak ve ancak milletimize hizmet var. Taş üstüne de taş nasıl koyarız, nasıl Türkiye'yi geleceğe daha güçlü hazırlarız, medeniyet duruşuyla, büyük ve güçlü Türkiye istikametinde bugün ne yapıyoruz, yarın ne yapacağız. Bizim tek gündemimiz bu. Onun için onların rant alması da koltuk kavgası da bizi ilgilendirmiyor. Bu olaylara karşı hiçbir şekilde sokakları, siyaseti provoke etmeye çalışanlara karşı o işledikleri provokasyon imkanını onlara kesinlikle vermeyeceğiz. Olduğumuz yerde de hakikatten, doğruluktan aldığımız hakikatleri milletimize anlatmayı da bir görev bilerek sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Son Dakika

