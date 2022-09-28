AK Parti'li Dağ: CHP'nin siyaseti, milli güvenlik sorunu haline geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mersin'de polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan'ın, CHP tarafından hazırlanan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak lanse edildiğini söyledi. Dağ, "CHP'nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. CHP'nin artık bir karar vermesi mühimdir. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, polisimizi şehit eden gazeteci kisvesi altındaki teröristin mi yoksa milletin mi yanındadır?" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, genel merkezde gazetecilerle bir araya geldi. Dağ, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirterek, "Teröristlerce gerçekleştirilen bu saldırıyla uzun süredir üzerinde durduğumuz CHP'nin terör örgütleriyle ilişkisi meselesi yeniden gündeme geldi. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak lanse edildiğini gördük. Oysa ki bu teröristin 'terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak'tan, o raporu hazırladıkları dönemde hüküm giydiğini hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

'CHP'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE OLAN İLİŞKİSİ ORTADA'CHP'nin terör suçlusu olarak hüküm giymiş birini savunmasının, siyaseten evrildiği noktanın net göstergesi olduğunu belirten Dağ, "Daha önce CHP'li Veli Ağbaba 'nın TBMM çatısı altında savunuculuğunu yaptığı terörist Özge Aydın Suriye 'de güvenlik güçlerimiz tarafından saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilmişti. CHP İstanbul il başkanının, bir teröristi güzellediği ve devleti seri katillikle itham ettiği paylaşımları da hala hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. Biz yıllardır milli bir muhalefetin ülkemiz için çok elzem olduğunu söylüyoruz. 'CHP'nin terör örgütlerine desteği var' dediğimizde, onlar kendilerini haklı çıkarmak için 'Biz cumhuriyeti kuran, Kuva-yi Milliye partisiyiz. Biz nasıl terör örgütlerine destek veririz' gibi bir savunmayla kendilerini savundular. Bugün geldiğimiz noktada CHP'nin terör örgütleriyle olan ilişkisi ortadadır" dedi.'CHP, TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞMAKTADIR'AK Parti'li Dağ, CHP'nin terör örgütlerini savunan ve onlara umut veren parti olduğunu savunarak, "CHP, gazeteci kisvesi altında teröristleri korumaktadır. CHP, terör örgütü PYD'yi meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Raporda imzası olan Veli Ağbaba ve Özgür Özel dünden bu yana 'Biz terörist olduğunu nereden bilelim?' şeklinde akıllara ziyan açıklama yapmaktadırlar. Belli ki yine suçüstü yakalanmanın verdiği telaşla böyle bir savunma yapıyorlar çünkü imzalarıyla yayımladıkları raporda bu kişinin PKK'dan hüküm giydiği yazıyor. Bununla birlikte söz konusu raporda adı geçen sözde gazetecilerden Mustafa Gök , DHKP-C üyesi olmak, sahtecilik, banka soygunu, bir polis ve bir bekçinin öldürülmesi, bombalama, polisle silahlı çatışma, yaralama ve öldürme eylemleri, helikopter bombalama, silahlı saldırı suçlarından hüküm giymiş birisidir. Bayram Namaz, MLKP terör örgütü üyesi olarak etkisiz hale getirilmiştir. Raporda adı geçen daha birçok kişinin terör suçunu işlediği, Adalet Bakanlığı 'mızın raporlarında mevcuttur" diye konuştu. 'CHP'NİN ARTIK KARAR VERMESİ GEREK'

AK Parti'li Dağ, CHP'nin, teröristlerle hemhal olan siyasilere ve bazı gruplara alan açma çalışmalarının sürdüğünü iddia ederek, "CHP'nin bu konudaki vukuatları süreklilik kazanmıştır. Burada bir tesadüf yoktur, ne yazık ki bir politika vardır. Görüyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, teröristleri cesaretlendirmektedir. CHP'nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. CHP'nin artık bir karar vermesi mühimdir. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, polisimizi şehit eden gazeteci kisvesi altındaki teröristin mi yoksa milletin mi yanındadır? Son olarak bilinmelidir ki ülkemizde, sadece gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur. Ancak gazeteciliği terörizme ve suça kalkan yapma gayretinde olanlar ile onlara sahip çıkmaya çalışan siyasiler vardır" dedi.