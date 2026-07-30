AK Parti'li Dusak, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye ve Irak'ın ortak kalkınma vizyonu olduğunu söyledi - Son Dakika
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AK Parti'li Dusak, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye ve Irak'ın ortak kalkınma vizyonu olduğunu söyledi

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin, "Bu proje Türkiye'nin, Irak'ın ve bölgemizin ortak kalkınma vizyonudur.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin, "Bu proje Türkiye'nin, Irak'ın ve bölgemizin ortak kalkınma vizyonudur." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kalkınma Yolu Projesi'nde Türkiye ile Irak arasında imzaların atıldığını aktardı.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Dusak, projenin yalnızca Türkiye ile Irak'ı değil bölgenin geleceğini, ticaretini ve kalkınmasını doğrudan etkileyecek stratejik bir vizyonun ürünü olduğunu söyledi.

Abdürrahim Dusak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi arasında imzalanan mutabakatlar, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren diplomatik adımlar değildir. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'nin bölgesel vizyonunu daha da ileriye taşıyacak, ülkemizi Avrupa ile Körfez arasında stratejik bir ticaret ve lojistik merkezi haline getirecek tarihi bir adımdır."

Şanlıurfa'nın Kalkınma Yolu Projesi ile bölgenin üretim, ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Dusak, bu kapsamda çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

İş dünyasının temsilcileriyle Irak'a kapsamlı bir ekonomik işbirliği ziyareti gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Dusak, amaçlarının Irak'taki yeni yatırım ve ticaret imkanlarını yerinde değerlendirmek, kurulacak ekonomik işbirliklerine katkı sunmak ve Şanlıurfa'nın bu büyük dönüşümden en güçlü şekilde pay almasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını belirten Dusak, "Bu proje Türkiye'nin, Irak'ın ve bölgemizin ortak kalkınma vizyonudur. Bu vizyonun en güçlü şehirlerinden biri de inşallah Şanlıurfa olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Dusak, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye ve Irak'ın ortak kalkınma vizyonu olduğunu söyledi - Son Dakika

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