Elitaş'tan Özgür Özel'e Sert Eleştiri

11.04.2026 22:29
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Özgür Bey'in zihni özgür değil. Özgür Bey vesayet altında. Şimdi Sayın Özgür Özel de her hafta çarşamba günü tekmil vermek için Silivri'de. Zihni özgür değil. Özgür Bey'in silkinip önce zihnini özgürleştirmesi gerekir" dedi.

Kentte bir otelde düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı 'Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nda, Bakan Bayraktar'ın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "2020 yılında neyle karşılaştık biliyor musunuz? Birisi aradı. 'Benim telefon burada internet çekmiyor' dedi. '4G falan var mı?' dedik. 'Var ama ben fiber internet istiyorum' diyor. 20 haneli bir mezrada oturan kişi. 2002 yılında ebe ve imamlık isterken 1000-1500 nüfuslu olan yer, 20 yıl sonra 'fiber internet istiyorum' demeye başladı. Çok görmüyoruz. Çünkü adam biliyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, Türkiye'nin her tarafını medeniyetle kavuşturur, buluşturur diyor. İnanmış çünkü bize. Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosuna inandığından dolayı istekler sonsuz. Bugün vatandaşlarımız çok şey istiyorlar. Haklı. Başkasından isteyemiyorlar. Onlar, 'AK Parti iktidarına söyleyin şunu şunu da yapsın' diyorlar. 'Sen yap' demiyorlar. Çünkü onlar yapamazlar" ifadelerini kullandı.

'ALLAH SELAMET VERSİN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Elitaş, şunları söyledi:

"Onlar bu memleketin hayrına değil, hep şerrine ayaklarına pranga takmak için çalışmaktan başka bilgileri ve birikimleri olmayanlardır. Şimdi bir genel başkanları var evlere şenlik. Allah selamet versin. Yıllarca benimle beraber grup başkanvekilliği yaptı. Gelirdi iç tüzükle ilgili epey de eğitmiştim. Anayasa konusunda 'ağabey bu tüzüğü Türkiye'de senden iyi bilen yok' diye kürsüde söylemişti. O dönemde 'milletvekili olan arkadaşlarımız tüzüğü Türkiye'de senden iyi bilen yok' demişti. 2015 yılında grup başkanvekilliğine başlayıp 2024 yılında genel başkanlığa terfi eden arkadaşımız, Anayasa'nın 78'inci Maddesi'nin yanındaki herhalde doktor arkadaşlarından aldığı reçeteyle 'ara seçim yapmalısınız' diyor. Bugün değerli Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı, Twitter'da bir açıklama yapmış. Onu okusa yeter. Anayasa'nın ne olduğunu, 2002'de nelerin yaşandığını okusa yeter."

'ZİHNİ ÖZGÜR DEĞİL'

Özgür Özel'i eleştirmeye devam eden Elitaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Çünkü Özgür Bey'in zihni özgür değil. Özgür Bey vesayet altında. Özgür Bey, hani eskiden başbakanlık sisteminde başbakan her hafta perşembe günleri Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ederdi hatırlarsınız. Genelkurmay başkanları her hafta perşembe günü Cumhurbaşkanı'na çıkmadan önce başbakanı ziyaret ederdi. Haftalık brifingler verirdi. Her hafta bu olurdu olağan, perşembe günleri. Şimdi Sayın Özgür Özel de her hafta çarşamba günü tekmil vermek için Silivri'de. Zihni özgür değil. Özgür Bey'in silkinip önce zihnini özgürleştirmesi gerekir. Türkiye menfaatine çalışabilmesi için bunu yapması gerekir. Benim bildiğim Grup Başkanvekili Özgür Özel bunu yapardı. O zaman milletvekilleri onun parlamentodaki performansıyla seçerlerdi. Kemal Bey hayır dese bile seçerlerdi. Ama şimdi genel başkan olmuş Özgür Özel'in koltuğunda ben özgürleşiyorum kardeşim, prangalarımı kırıyorum dediği anda sanıyorum ki seçilme cesareti o koltuğa oturma imkanının olamayacağını düşündüğünden dolayı prangalarını kırmak için bir hareket bile yapmıyor. Üzülüyorum, 7-8 yıl birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız bir arkadaşımızın böylesine iradesini başkalarına teslim etmesinin çok acı olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun. Yani bunu eski dostluğumuza binaen ben buradan ifade etmeye çalışıyorum."

Kaynak: DHA

Mustafa Elitaş, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Son Dakika

