AK Parti'li İnan, partisinin Ödemiş İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Belediye başkanlığı, terör örgütleriyle çıkar birlikteliği yapacak kadar kıymetsiz bir görev değil. Milletin kendilerine emanet ettiği görevi örgütlere dağıtarak bu ülkeye ihanet ettiler. Şimdi onlarla beraber aynı otobüsün üstüne çıkıyorlar." dedi.

Partisinin ilçedeki düğün salonunda düzenlenen Ödemiş İlçe Kongresi'nde konuşan İnan, AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'yi her zaman ileriye götürdüğünü söyledi.

AK Parti'nin kısa sürede çok iş başardığını ifade eden İnan, "Kriz tellallarına bakmayın. Milletimizi devletiyle barıştırdık, her alanda özgürleştirdik. İnsanlar, 'Ben dindarım.' demekten korkarlardı, kıyafetlerinden dolayı ötekileştirilirdi. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'si özgür bir Türkiye'dir." diye konuştu.

İnan, 31 Mart seçimlerinin ardından güçlenerek yola devam ettiklerini, bu durumu sahada hissettiklerini dile getirdi.

CHP'nin yerel seçimlerde İzmir'de 28 belediyeyi kazandığını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Seçimlerin üstünden 8 ay geçti. Bir şey yaptıkları var mı? Yok ve hiçbir şey yapamazlar. Bunların eline dünyanın en büyük nimetlerini ver, onlar o nimetleri ters yüz etmekte beceriklidir. Tüm CHP'li belediyelerde işçiler haklarını alamazken, alın terinin karşılığını bulamazken, sendikalar ayaktayken, milyon dolarlık bütçeleri yandaşlarına konser bahanesiyle peşkeş çekiyor. Belediye bütçeleri sizin reklam ajansınız değil. Siz, Türkiye'nin en zengin, rantı en yüksek, en bol gelirli yerlerinde belediyecilik maskesiyle ancak kazanacağınız paraları düşünürsünüz. Bunlar İzmir'i talan, yağma edilmesi ve ceplerini doldurması gereken şehir olarak görüyor. İzmir denilince akıllarına akrabalarını belediyelerde işe yerleştirmek geliyor. İzmir'in en güzel ve gözde yerlerini yok etmeye yemin ettiler."

"Kuvayımilliye şehri İzmir, sizi ilk durakta indirecek"

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'nin en pahalı su ücretini almasına rağmen İzmir Körfezi'ni temizleyemediğini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti'lilerle otobüse bindiğini belirten İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediye başkanlığı, terör örgütleriyle çıkar birlikteliği yapacak kadar kıymetsiz bir görev değil. Milletin kendilerine emanet ettiği görevi örgütlere dağıtarak bu ülkeye ihanet ettiler. Şimdi onlarla beraber aynı otobüsün üstüne çıkıyorlar. DEM Parti'lilerin çıktığınız o otobüsle Ödemiş Otogarı'na giremezsiniz. Çakırcalı Mehmet Efe, Kamalı Zeybek Mustafa ve Ödemiş efelerinin yüzüne bakamazsınız ama ben eminim ki efeler diyarı Ödemiş, sizi ilk durakta o otobüsten indirecek. Kuvayımilliye şehri İzmir, sizi ilk durakta indirecek."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da konuşma yaptığı kongrede Murat Öncel başkanlığa seçildi.

Öte yandan AK Parti Kiraz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde İsmail Çavuş başkan oldu.