AK Parti'li Karaaslan: "Ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır Çanakkale" - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan: "Ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır Çanakkale"

17.03.2022 18:00
AK Parti'li Karaaslan: "Ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır Çanakkale"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, aziz Türk milletinin imkan karşısında imanla var olma mücadelesinin ve tarih yazan azminin neticesi olarak kazandığı Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını aktardı.

Türk milletinin tüm varlığını bırakarak cepheye koştuğunu ifade eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Serdengeçtilerin direnişi, cesareti ve zafere olan inancıyla ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır Çanakkale. Bir asır önce, silahın değil yüreğin, merminin değil imanın güçlü olduğunu Çanakkale'den tüm dünyaya gösteren kahraman ecdadımız, bizlere taviz verilmeyecek ve ilelebet korunacak mukaddes bir emanet bırakmıştır. Vatan uğrunda, istiklal yolunda can veren atalarımızın o gün taşıdığı ruh bugün de diridir ve bizlere kuvvet vermektedir. Ecdadımızın göğsündeki iman ve cesaret, yürüdüğümüz yolda bizlere rehberlik etmeye, devraldığımız emaneti en yükseğe taşıma gayretimizi diri tutmaya devam etmektedir."

Karaaslan, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, tarih yazılan topraklarda yeni bir tarihi heyecana milletçe ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilecek, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olarak hayata geçirilen, dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ile Avrupa kıtalarını bağlarken geçmişle geleceği buluşturacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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Çiğdem Karaaslan, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan: 'Ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır Çanakkale' - Son Dakika


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