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AK Parti'li Özhaseki: "Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner" - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki: "Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner"

18.12.2021 13:18
AK Parti'li Özhaseki: "Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısında ilişkin, "Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısında ilişkin, "Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öhaseki, Kayseri'de Erciyes Dağı'nda bir otelin açılışına katıldı. Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, Belediye Başkanları Çalıştayına katılmak üzere Kayseri'ye gelen CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili olarak, "Biz kamuya 1 lira borç getirmeyen belediyeyiz. İlk stat Kayseri'de yapıldı. Kızılırmak'ın üzerine baraj kurduk. Kendi belediyelerinin 3.5 milyar dolar borçlandırarak yaptığı bir barajı biz kamunun cebinden 1 lira çıkmadan yaptık. Onu da görmelerini arzu ederim. Raylı sistemin nasıl gerçekleştiğini burada görmelerini arzu ederim. Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir CHP'li belediyenin başaramadığı kayak merkezi nasıl inşa edildi, bunu da görmelerini rica ederim. Doğrusu o kadar çok ki, sanayinin de kalkındığı bir ortamda 170 tane firmanın ruhsat aldığı serbest bölgeyi belediyeler olarak biz kurduk. Arkadaşlarımızın son dönemlerde özellikle büyükşehirlerde algı operasyonlarla belediyecilik yaptığı, sadece işin reklam ve şov tarafında oldukları bir ortamda Anadolu'nun ortasında nasıl bir başarılar doğduğunu çok arzu ederim. Bu şehrin bütçesi öyle güçlü ki, Kayseri Civarı Elektrik Şirketi'nin yüzde 51'i belediyede. Bunun kaç liraya tekabül ettiğini kendileri çok iyi bilir. Bir belediye elektrik şirketinin yüzde 51'ine sahip. Erciyes Dağı'nda bu tesislerin yapıldığı yerlerde 26 milyon metrekare arazi belediyeye ait. Şuanda da belediyemiz Allah şükür yatırım yapma açısından en uygun şekilde bütçesini kullanma açısından da üst üste yapılan bir takım anketlerde birinci ilan edildi. O yüzden arkadaşlarımızın Kayseri'yi tercih etmelerinden dolayı memnun oldum. İnşallah hizmet belediyeciliği nasıl olur burada görürler ve biraz anlarlar. Bundan da mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

"Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim açıklamasını değerlendiren Özhaseki, "Vatandaş mı istiyor, kendisi mi istiyor orası biraz şüpheli. Yenilen pehlivan güreşi bir türlü doymazmış. Kaçıncı kere yenildi, kaçıncı kere seçime girdi valla ben sayısını unuttum. Kemal beyin yapmaya çalıştığı şu. Özellikle pandemi döneminde tedarik zincirinin koptuğu, biraz iletişimin ve ulaşımın sıkıntılı olduğu, üretim noktasında ufak tefek te olsa imalatçıların sıkıntı yaşadığı bir ortamda acaba bunu ranta nasıl çevirebiliriz. Bu pandemi döneminden oy devşirebilir miyiz derdi içerisindeler. Pandemi dönemini en iyi atlatan şehirlerin başında Kayseri var. Kayseri'de işler çok da iyiye gidiyor. İhracat rakamları da patlıyor. Asgari ücretle birlikte herkes işinde ve gücünde mutlu bir şekilde devam ediyor. Kemal beyde biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner" diye konuştu. - KAYSERİ

AK Parti'li Özhaseki: Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner' - Son Dakika


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