AK Parti'li Turan: "Biz 85 milyon farklı kültürlerle beraber, bu ülkede kıymetliyiz"

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen doğalgaz ilk kazı töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen doğalgaz ilk kazı töreni gerçekleştirildi. 25 Milyon lira bütçe ile gerçekleşen projede Aralık ayı itibaren Ayvacık'ta doğalgaz kullanılmaya başlayacak. Gerçekleşen törende gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce Ankara'daki bir cemevini ziyaret etti. Çok kıymetli bulduk. Türkiye'de farklı görüşlere, sosyolojik yapılara, inançlara ve mezheplere mensup olarak aynı bayrağın altında beraber yaşıyoruz, yaşayacağız. Sosyal sorunlarımız olabilir, sıkıntılarımız olabilir. Aşmak için çalışacağız mesai harcayacağız. Ancak oranın cemevi yöneticileri, Alevi dedeleri çok kıymetli bir ev sahipliği yaptılar. Ahlaktan, namustan nasibini alamayan bazı basın mensupları 'vay efendim cemevinde Atatürk varmış, bunu kaldırmışlar' diye yalan haber yaptılar. Aynı gün bir diğer gazetede Atatürk'ün fotoğrafı var. Yok böyle bir şey, kamerayı yan çevirsen görüyorsun, düz çevirsen görmüyorsun. Ama bunu sorun yapıp kriz çıkarmaya çalıştılar. Yetmedi maalesef ideolojik davranan bazı federasyonlar da oradaki cemevinin yöneticilerini üzmeye kalktılar. Bunların kimseye faydası yok. Ne Alevilik bu, ne de Hazreti Ali'nin anlayışı bu. Biz 85 milyon farklı kültürlerle beraber, bu ülkede kıymetliyiz. O yüzden diyorum, kime oy verilecekse oy verilsin, hangi mezhepten, hangi amaçtan olursak olalım; fakat bu ülkenin beraberliğine, birliğine, ekonomisine, demokrasisine hep beraber omuz vermek zorundayız" dedi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AKSA Doğalgaz Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ile vatandaşlar katıldı.