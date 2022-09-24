AK Parti'li Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var

24.09.2022 10:59

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun ilk gündem maddesinin kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun ilk gündem maddesinin kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' olacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni yasama yılının açılması ile birlikte, Ekim ayında TBMM Genel Kurul gündemine gelecek yasal düzenlemeleri ve Meclis takvimini DHA'ya anlattı. Ünal, "Temmuz ayı içerisinde kamuoyunda 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ekim ayına ertelediğimizi ifade etmiştik. Bu ertelemeyi de muhalefetle, diğer gruplarla yaptığımız istişarelerle gerçekleştirmiştik. Şimdi 1 Ekim'de Meclis açıldığında ilk sırada Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini, yani Dezenformasyonla Mücadele Kanunu'nu ilk gündem olarak alıyoruz. Sonra Endüstri Bölgeler Kanun Teklifi var. Yurt dışında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereler var. Yani, Mali, Orta Afrika, Lübnan, Azerbaycan tezkereleri var. Yine 9 Ekim'e kadar seçiminin yapılması gereken Anayasa Mahkemesi'ne bir üye seçimi var. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bir üye seçimi ile RTÜK üye seçimi var. Bir de üzerinde çalıştığımız bir torba yasası teklifi var" dedi.

'RUH SAĞLIĞI YASASI TASLAK HALİNE GELDİ'

Mahir Ünal, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri başlamadan bu düzenlemeleri Genel Kurul'dan geçirmeyi planladıklarını belirtti. 'Ruh Sağlığı Yasası' ile ilgili çalışmalarda da sona gelindiğini aktaran Ünal, "Sağlık Komisyonu Başkanımız Sayın Recep Akdağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve benim üzerinde çalıştığımız Ruh Sağlığı Yasası var. O da belli bir taslak haline geldi. Önümüzdeki günlerde bütün taraflarla Türk Psikiyatri Dernekleri, PDR gibi taraflarla görüşmeler tamamlandıktan sonra hazır hale getirmeye planlıyoruz. Ruh Sağlığı Yasası da uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı ve Meclis'in beraber çalıştığı yasalardan bir tanesi" ifadelerini kullandı. (DHA)

YORUMLAR
500
ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Ülke Güvenliği İçin Tehdit İçeren Bazı Çalışmalarını Türk İstihbarat Birimi ile Resmi Yazışmayla Paylaştım' Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Ülke Güvenliği İçin Tehdit İçeren Bazı Çalışmalarını Türk İstihbarat Birimi ile Resmi Yazışmayla Paylaştım'
Kaynak: DHA

Mahir Ünal, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:37 Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 12:09:46. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Ünal: Meclis gündeminde ilk sırada dezenformasyon yasası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement