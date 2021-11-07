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AK Parti'li Yavuz: "İdam sehpasına gitmeyi göze alan bir liderimiz var" - Son Dakika

AK Parti'li Yavuz: "İdam sehpasına gitmeyi göze alan bir liderimiz var"

07.11.2021 00:57
AK Parti'li Yavuz:

AĞRI (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "2007 gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica ve imam hatipler hakkında konuştuklarında Tayyip Bey duramıyor ve masaya vuruyor.

AĞRI (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "2007 gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica ve imam hatipler hakkında konuştuklarında Tayyip Bey duramıyor ve masaya vuruyor. İdam sehpasına gitmeyi göze alacak bir liderimiz olmasaydı şu anda gündem yine irtica kavramlarıyla dolup taşacaktı" dedi.

Ağrı'da 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, il protokol üyeleri ile beraber kültür ve kongre merkezinde partililerle bir araya geldi. Yaptığı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli şeyin özgüven olduğuna dikkat çeken Yavuz, "20 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor. Hayatımın sonuna kadar bir statü ve makam beklemeden bu davanın neferi olmaya devam edeceğim. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Bu davayı çok mübarek dava olarak görüyorum ve görüyoruz. Milletin rotası benim rotamdır diyen, prangaları bir bir söken, zincirleri kopartan Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızda tutmak en büyük iştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenilmiş çaresizliği reddeden o özgüveni bize kazandırmış olması bu ülkeye en büyük katkısıdır. Bu ülke için Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptı diye sorduklarında buradan İstanbul'a köprü olacak kadar şey yaptı diyebiliriz. 2007 gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica ve imam hatipler hakkında konuştuklarında Tayyip Bey duramıyor ve masaya vuruyor. 'Yeter be kardeşim' diyor. 'Ne irticası, ben de imam hatipliyim. Ne başörtüsü benim eşimin de başı kapalı. Kapalısı var, açığı var. Yeter artık' diyor. O günden sonra irtica kavramı Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelmiyor. İdam sehpasına gitmeyi göze alacak bir liderimiz olmasaydı şu anda gündem yine irtica kavramlarıyla dolup taşacaktı" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile çok hızlı ve çok büyük değişim gerçekleştirdiğini vurguladı.

"Ne kadar büyük saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu hepimiz görüyoruz"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yaptığı konuşmasında Ağrı Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek terör sorununa dikkat çekti. Belediye Başkanı Sayan, terörün Kürtler ile çözüleceğini söyleyerek, "AK Parti camiası büyük bir camiadır. Bugün ne kadar büyük saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu hepimiz görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yok etmek için, Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek için asla bir araya gelmeyecek olan partilerin nasıl bir araya geldiğini ve neler yaptığını hepimiz görüyoruz. Tüm Türkiye bunun farkında ama biz Kürtler çok daha ayrı bir şekilde farkında olmak zorundayız. Başımızda büyük bir oyun var. Büyük bir terör belası var. Bundan dolayı gerekli kalkınmayı yapamıyoruz, çocuklarımızı gerekli yerlere getiremiyoruz. Ülkenin ekonomisi yoruluyor, huzur ve mutluluğu elden gidiyor. Sevgili kardeşlerim, biz bunu başarmak zorundayız. Biz Ağrı'nın her tarafını altın da yapsak PKK terör örgütünden kendimizi kurtarmazsak bunların hiçbir anlamı kalmaz. 40 yıldır biz bu belayla boğuşuyoruz. Davaları Kürt falan değil. Biz Kürtlüğü bunlardan öğrenecek değiliz. Sizler teknik direktörsünüz. Siz kendi milli takımınıza oyuncu arayacaksınız. Karşınızda iki tane oyuncu var. Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var. Erdoğan'ı öne koyuyorsunuz gol atıyor, orta sahaya koyuyorsunuz top çeviriyor, defansa koyuyorsunuz adam tutuyor, kaleye koyuyorsunuz Maşallah çelik gibi. Kılıçdaroğlu'nu öne koyuyorsunuz gol atamıyor, orta sahaya koyuyorsunuz top çeviremiyor, defansa koyuyorsunuz başka yerde duruyor, kaleye koyuyorsunuz ters tarafta duruyor. Siz hangisini seçersiniz" şeklinde konuştu. - AĞRI

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Ağrı, Mgk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yavuz: 'İdam sehpasına gitmeyi göze alan bir liderimiz var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yavuz: "İdam sehpasına gitmeyi göze alan bir liderimiz var" - Son Dakika
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