AK Parti'li Yazmacı, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ni değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivaline ilişkin, "Kültür Yolu Festivali, geçmişimizin değerlerini günümüz sanat anlayışıyla harmanlayarak her yaştan vatandaşa hitap eden, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir kültürel buluşma oldu." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Yüzyılı'nda birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın kültür ve turizm alanında daha iyi noktalara ulaşacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Şanlıurfa'nın bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptığı "Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin katıldığını aktaran Yazmacı, 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 9 gün süren festivalde 40 farklı noktada birçok etkinlik gerçekleştirildiğini anlattı.

Festival programına ilişkin de bilgi veren Yazmacı, Balıklıgöl efsanesinin, modern dijital tekniklerle yeniden canlandırılarak "Işıkla Ateş Arasında" adlı gösterinin düzenlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ni tarihle harmanladıklarını kaydeden Yazmacı, Festival kapsamında Göbeklitepe'nin "tarihin sıfır noktası" oluşuna atfen, gençlerin atık malzemelerden kostümler tasarlayarak, "Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi"ni sergilediklerini aktardı.

Festivalde coğrafi işaretli Urfa lezzetlerinin konuklara ikram edilerek gastronomi mirasının tanıtımının da yapıldığını belirten Yazmacı, "Kültür Yolu Festivali, geçmişimizin değerlerini günümüz sanat anlayışıyla harmanlayarak her yaştan vatandaşa hitap eden, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir kültürel buluşma oldu." değerlendirmesinde bulundu.