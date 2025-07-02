AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan\'dan Özgür Özel\'e sert tepki

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "cunta başkanı" ifadesine sert tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yayımlayan Bakan, Özel'in söylemlerini "milli iradeye ağır bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Açıklamasında, Özel'in ifadelerini "siyasi sorumluluktan uzak" olarak değerlendiren Ali Bakan, "'Cunta yönetimi' gibi son derece mesnetsiz ve sorumsuz bir benzetme, halkın sandıkta tecelli eden iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyetin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin düzenlediği mitinglere de değinen Bakan, bu etkinliklerin kamuoyuna "adalet arayışı" gibi yansıtılmaya çalışıldığını, ancak asıl amacın yargı üzerinde baskı kurmak, toplumsal huzuru bozmak ve siyasi kutuplaşmayı derinleştirmek olduğunu savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin süren davalara yönelik yapılan açıklamaları da eleştiren Bakan, "Darbe planı şeklinde sunulan süreçler, adalet mekanizmasına açık bir tehdittir. Bu söylemler milletimizin vicdanında yer etmiş hukuk düzenini hedef alan ağır bir manipülasyondur" dedi.

Özgür Özel'in "kayyım listeleri hazırlandı" yönündeki sözlerinin de mesnetsiz olduğunu belirten Bakan, bu tür iddiaların devlet kurumlarını yıpratmayı ve vatandaşın devlete olan güvenini sarsmayı amaçladığını ifade etti.

Bakan, "Biz AK Parti teşkilatları olarak, Cumhurbaşkanımıza karşı yürütülen çirkin kampanyalara da, toplumu ayrıştıran dile de asla müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA