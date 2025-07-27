AK Parti Malatya Teşkilatı, İl Danışma Meclisi Toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Malatya Teşkilatı, İl Danışma Meclisi Toplantısında bir araya geldi

AK Parti Malatya Teşkilatı, İl Danışma Meclisi Toplantısında bir araya geldi
27.07.2025 11:34  Güncelleme: 11:35
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AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Temmuz Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Temmuz Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, birlik, beraberlik ve istişare mesajları öne çıktı.

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Orta Doğu Anadolu Bölgesi Genel Koordinatörü Recep Aydın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, önceki dönem milletvekillerinden Mustafa Şahin, ilçe belediye ile teşkilat başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

"AK Parti bir dava hareketidir"

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış, AK Parti'nin milletle birlikte yol alan bir dava hareketi olduğunu belirterek, "Bu parti laf olsun diye kurulmadı. Zulmün yerine adaletin, kötülüğün yerine iyiliğin hakim olması için çalışan bir topluluğuz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemize ve insanlığa katkı sunmanın gayreti içindeyiz. Bu partiyi millet kurdu, milletle beraber yol alıyor. Teşkilatlarımız da gece gündüz demeden bu kutlu yolda çalışmaya devam edecektir" dedi.

"Teşkilatlarımız Türkiye Yüzyılı'nın omurgasıdır"

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ise konuşmasında, AK Parti'nin bir gönül seferberliği olduğuna dikkat çekerek, "Bu dava, millete efendi değil hizmetkar olma davasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealini adım adım hayata geçiriyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla artık terör belasından kurtulmuş, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu bir gelecek inşa ediliyor. Malatya olarak da 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizle omuz omuza yaralarımızı sardık. Teşkilatlarımızın özverili çalışmalarıyla bu büyük dava güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Malatya Teşkilatı, İl Danışma Meclisi Toplantısında bir araya geldi - Son Dakika

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