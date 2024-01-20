AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi Kimdir?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Maltepe Belediye Başkan Adayı ise Kadem Ekşi oldu.

KADEM EKŞİ KİMDİR?

1965 yılında Rize'de doğan Kadem Ekşi, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki ilk ve orta öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim sürecinde sivil toplum kuruluşları içinde aktif siyasi çalışmalarda bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirdi.

Kadem Ekşi, 1993 yılında kendi kurduğu Ekşioğlu Şirketler Grubu ile özel sektöre geçiş yaparak proje ve müşavirlik hizmetleri ile inşaat alanında faaliyet göstermeye başladı.

STK VE SİYASİ KARİYERİ

Yer bilimleri, mimarlık ve mühendislik alanında birçok projeye imza atan Ekşi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine akademik çalışmalar yürüttü.Kadem Ekşi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) alanında da etkin bir rol oynamış, Mimar ve Mühendisler Gurubu, MÜSİAD, Girişimci İş adamları Vakfı, Ekşioğlu Vakfı gibi önemli kuruluşlarda üye veya yönetici olarak görev almıştır.

Siyasi kariyerine Fazilet Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı'nda yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak başlayan Ekşi, 1999 yerel seçimlerinde aynı partiden Maltepe Belediye Başkan adayı olarak seçime katıldı. 2002 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte siyasi birikimini AK Parti'ye taşıyan Kadem Ekşi, İstanbul Maltepe'de AK Parti danışma kurulu üyesi ve delege olarak siyasi çalışmalarını sürdürmüş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ak Parti tarafından Maltepe İlçesine Belediye Başkanı olarak gösterilmiştir.