AK Parti Manisa Milletvekili Özkan'dan İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'a tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden kişiye küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınadığını belirtti.

Özkan, yazılı açıklamasında, Türkkan'ın vatandaşa karşı küfründe cesaret kaynağının, daha önce gerçekleştirdiği olaylara herhangi bir yaptırım uygulamayan İYİ Parti yönetimi olduğunu vurguladı.

Yaşanan olayın hem şehidin hatırasına hem de millete karşı bir saygısızlık olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Milliyetçilik, ahlak, edep kavramlarını dilinden düşürmeyen, özgürlüklerden ve bütünleştirmekten yana mangalda kül bırakmayan İYİ Partili isimlerin, en ufak eleştiriye dahi tahammül edemeyip küfür ve hakaretle karşılık vermesi, içi boş bir siyasi duruşun göstergesidir. Bugüne kadar savunduklarını, iddia ettikleri değerler hakkında söylemden öteye geçemeyen İYİ Parti yönetimi tarafından toplumsal değerlere, edep ve ahlaka asla sığmayan bu çirkin hadiseye karşı gereken işlemlerin yapılacağı ise şüphelidir. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından şehit yakını vatandaşımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor, Lütfü Türkkan ve zihniyetini aziz milletimizin engin ferasetine havale ediyorum."