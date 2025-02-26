AK Parti, Meclis'teki Sandalye Sayısını 272'ye Çıkardı - Son Dakika
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Politika

AK Parti, Meclis'teki Sandalye Sayısını 272'ye Çıkardı

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası Meclis'te 268 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan AK Parti, farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 272'ye çıkardı. AK Parti'ye son olarak Gelecek Partisinden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Bağımsız İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu ve Bağımsız Konya Milletvekili Ünal Karaman katıldı.

26.02.2025 13:37
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AK Parti, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Mecliste 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken, farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 272'ye çıkarttı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, AK Parti, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekili sayısını artıran tek parti oldu.

Seçimde, Meclis'te 268 milletvekiliyle temsil hakkı elde eden AK Parti'nin sandalye sayısı, farklı partilerden katılımlarla 272'ye yükseldi.

AK Parti'ye son olarak Gelecek Partisinden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Bağımsız İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu ve Bağımsız Konya Milletvekili Ünal Karaman katıldı.

Öte yandan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Karaman ve Ensarioğlu'nun AK Parti'ye katılımıyla, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 10'a geriledi.

TBMM'de partilere göre sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 272

CHP: 133

DEM Parti: 57

MHP: 47

İYİ Parti: 28

Yeni Yol Partisi: 24

Bağımsız: 10

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Gelecek Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokrasi ve Atılım Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

- Seçim sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, toplam 19 milyon 392 bin 462 oyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 268 olmuştu.

CHP 13 milyon 802 bin 183 oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 oyla 4 sandalyeyle temsil hakkı elde etmişti.

AK Parti, Meclis\'teki Sandalye Sayısını 272\'ye Çıkardı
Kaynak: AA

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