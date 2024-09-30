AK Parti Milletvekili Ahmet Zenbilci, Oğlunun İsminin Geçtiği Soruşturma Nedeniyle İstifa Etti

Politika

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun adının adli bir soruşturmada geçtiğini ve partisine ve dava arkadaşlarına zarar gelmemesi için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Zenbilci, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin, mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum."

Zenbilci kimdir?

1 Ekim 1966 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde dünaya geldi. İlk ve ortaokulu Kozan'da okuduktan sonra Adana İmam Hatip Lisesinden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisansını tamamladı. Kültür Bakanlığı Adana İl Müdürlüğünde memurluğa başlayarak, müdür yardımcılığı, il müdür vekilliği yaptı. TBMM'de milletvekilliği danışmanlığı yaptı. Yerel televizyon ve radyolarda programlar, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Sofulu Beldesi, 2009-2014 Sarıçam Belediye Başkanlığı yaptı. 5 çocuk babası olan Zenbilci, 27. ve 28. Dönem AK Parti Adana Milletvekili seçildi. - ADANA