AK Parti Milletvekili Aydın: İsrail\'in zulmünün hesabı en kısa zamanda sorulur

Politika

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "Bugün mesele İsrail-Filistin arasındaki mesele olmaktan çıkmıştır. Ümidim şudur; dünyanın tümünün ferasetiyle inşallah İsrail'in yapmış olduğu zulmün hesabı en kısa zamanda sorulur." dedi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem Batı Şeria'da soykırım gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail'in ABD ve Batı'dan aldığı koşulsuz destekle büyük bir şımarıklık, pervasızlık ile insanlık tarihine utançla yazılan bir katliam yürüttüğünü vurgulayan Aydın, yıllardır var olma mücadelesi veren Filistin'de tarifi imkansız bir zulüm yaşandığını kaydetti.

Gazze'de masum sivillerin, kadın, çocuk, hasta, yaşlı ayrımı yapılmadan ağır bir bombardımana maruz kaldığını ve göçe zorlandıklarını belirten Aydın, İsrail'in katlettiği her 3 Filistinliden ikisinin kadın ya da çocuk olduğunu söyledi.

AK Parti'li Aydın, "Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin, yaşanan vahşeti tribünden seyrettiğini dile getiren Aydın, "Bugün mesele İsrail-Filistin arasındaki mesele olmaktan çıkmıştır. Ümidim şudur; dünyanın tümünün ferasetiyle inşallah İsrail'in yapmış olduğu zulmün hesabı en kısa zamanda sorulur." ifadesini kullandı.

Aydın, Türkiye'nin, soykırım zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğine dikkati çekerek, Gazze'ye de sahip çıkılacağını vurguladı.