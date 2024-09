AK Parti Milletvekili Ayhan Gider\'den Çanakkale Belediye Başkanı Erkek\'e Ziyaret

Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti. Ziyarette, Çanakkale'ye dair devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediyesi'nde Belediye Başkanı Muharrem Erkek ile bir araya geldi. Görüşmede, Çanakkale'nin öncelikli sorunları ile şehre yönelik gerçekleştirilen ve planlanan projeler ele alındı. Ziyaretin ardından Gider, Çanakkale halkının yararına olan her çalışmanın destekçisi olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin refahı ve huzuru için yapılacak her adımın arkasındayız. Şehrimizin geleceği ve kalkınması için her zaman olduğu gibi iş birliği ve ortak akılla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE