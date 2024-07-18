AK Parti Milletvekili Cıngı, Meslek Liselerine Burs Veren Kayseri Sanayi Odasına Teşekkür Etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Cıngı, Meslek Liselerine Burs Veren Kayseri Sanayi Odasına Teşekkür Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, meslek liselerini tercih eden öğrencilere burs verecek Kayseri Sanayi Odasına teşekkür etti ve uygulamanın tüm yurda yayılmasını arzu ettiğini söyledi. Cıngı, mesleki eğitimin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmesi, mezunların istihdamının artırılması ve iş gücü piyasasında daha başarılı olmasının yollarını bulmaya çalıştıklarını belirtti. Kayseri Sanayi Odasının, mesleki ve teknik eğitim okullarını tercih eden öğrencilere burs sağlamak amacıyla protokol imzaladığını açıklayan Cıngı, diğer sanayi odalarının da benzer uygulamalar yapmasını ve bu örneğin tüm ülkeye yayılmasını istedi.

18.07.2024 20:09
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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, meslek liselerini tercih eden öğrencilere burs verecek Kayseri Sanayi Odasına teşekkür etti ve uygulamanın tüm yurda yayılmasını arzu ettiğini söyledi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28-29 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de yapılan "Mesleki Eğitim Çalıştayı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülke sanayisinin en büyük problemlerinin başında, üretimde çalışacak teknik personel bulmakta yaşanan zorluk geldiğini belirten Cıngı, mesleki eğitimin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmesi, mezunların istihdamının artırılması ve iş gücü piyasasında daha başarılı olmasının yollarını bulmaya çalıştıklarını anlattı.

Çalıştayın ilk meyvelerini almaya başladıklarını açıklayan Cıngı, Kayseri Sanayi Odasının, mesleki ve teknik eğitim okullarını yüksek puanlı öğrencilerin tercih etmesi ve öğrenci ailelerine de katkı sağlamak maksadıyla, Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Burs Protokolü"nü geçen hafta imzaladığını bildirdi.

Kayseri Sanayi Odasına bu uygulaması nedeniyle teşekkür eden Cıngı, şunları kaydetti:

"Kayseri Sanayi Odamızın sağladığı burs çerçevesinde, sanayicilerimiz, LGS'de ilk üç tercihi içerisinde Kayseri'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni seçen en yüksek puanlı 50 öğrencimize aylık 1000 TL ve Kayseri'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini tercih eden LGS'de en yüksek puanı alan 3 öğrencimize ise aylık 2000 TL burs verecek. Bu burslar öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca devam ettirilecektir. Teknik personel bulmakta sıkıntı çeken bütün sanayicilerimizin, şikayet etmekle kalmayıp meslek liselerinin cazibesinin artırılması için ellerini Kayserili sanayiciler gibi taşın altına koymasını ve Kayseri'den doğan bu uygulamanın tüm odalarımıza örnek teşkil edip memleket sathına yayılmasını arzu etmekteyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Cıngı, Meslek Liselerine Burs Veren Kayseri Sanayi Odasına Teşekkür Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Cıngı, Meslek Liselerine Burs Veren Kayseri Sanayi Odasına Teşekkür Etti - Son Dakika
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