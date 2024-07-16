AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Eti Krom Yönetim Kurulu Başkanı'ndan özür bekliyor

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Eti Krom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım'ın siyasetçilere yönelik bir ithamı olduğunu belirterek, "Elazığ, Ali Rıza Yıldırım'dan bir özür bekliyor. Buradan sesleniyoruz, Ali Rıza Yıldırım, her kim sizden nemalanmak istemişse çıkın açıklayın." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Hain FETÖ, o gece emperyal destekçileriyle, Türkiye'yi adeta işgale hazır bir ülke haline getirmek için darbe girişimi yapmıştı. Cumhurbaşkanı'mızın 'Meydanlara inin.' çağrısı üzerine bütün Türkiye meydanlara inmişti. Tanklara, toplara, uçaklara kendini siper etmişti." ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden işletmesinde çalışan işçilerin hak arayışında olduğunu dile getiren Açıkkapı, Eti Krom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım'ın işçilere yönelik ifadelerini eleştirdi.

Siyasi partilerin neredeyse tamamının duruma tepki gösterdiğini belirten Açıkkapı, "Elazığ, Ali Rıza Yıldırım'dan bir özür bekliyor. Yıldırım'ın siyasetçilere yönelik bir ithamı olmuştu. Buradan sesleniyoruz, Ali Rıza Yıldırım, her kim sizden nemalanmak istemişse çıkın açıklayın." diye konuştu.

Geçen hafta konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü bildiren Açıkkapı, "Ümit ediyoruz ki 350 işçi kardeşimiz mutlu ve müjdeli bir haber alırlar ve işlerine kavuşurlar." dedi.