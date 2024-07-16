AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Eti Krom Yönetim Kurulu Başkanı'ndan özür bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Eti Krom Yönetim Kurulu Başkanı'ndan özür bekliyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Eti Krom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım'ın siyasetçilere yönelik ithamını eleştirerek, Elazığ halkının Yıldırım'dan özür beklediğini belirtti. Açıkkapı, işçilerin hak arayışında olduğu maden işletmesiyle ilgili olarak da umutlu olduklarını ve işçilerin mutlu bir haber alacaklarını dile getirdi.

16.07.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Eti Krom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım'ın siyasetçilere yönelik bir ithamı olduğunu belirterek, "Elazığ, Ali Rıza Yıldırım'dan bir özür bekliyor. Buradan sesleniyoruz, Ali Rıza Yıldırım, her kim sizden nemalanmak istemişse çıkın açıklayın." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Hain FETÖ, o gece emperyal destekçileriyle, Türkiye'yi adeta işgale hazır bir ülke haline getirmek için darbe girişimi yapmıştı. Cumhurbaşkanı'mızın 'Meydanlara inin.' çağrısı üzerine bütün Türkiye meydanlara inmişti. Tanklara, toplara, uçaklara kendini siper etmişti." ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden işletmesinde çalışan işçilerin hak arayışında olduğunu dile getiren Açıkkapı, Eti Krom AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım'ın işçilere yönelik ifadelerini eleştirdi.

Siyasi partilerin neredeyse tamamının duruma tepki gösterdiğini belirten Açıkkapı, "Elazığ, Ali Rıza Yıldırım'dan bir özür bekliyor. Yıldırım'ın siyasetçilere yönelik bir ithamı olmuştu. Buradan sesleniyoruz, Ali Rıza Yıldırım, her kim sizden nemalanmak istemişse çıkın açıklayın." diye konuştu.

Geçen hafta konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü bildiren Açıkkapı, "Ümit ediyoruz ki 350 işçi kardeşimiz mutlu ve müjdeli bir haber alırlar ve işlerine kavuşurlar." dedi.

Kaynak: AA

Ali Rıza Yıldırım, Ejder Açıkkapı, Milletvekili, Eti Krom, AK Parti, Elazığ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Eti Krom Yönetim Kurulu Başkanı'ndan özür bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
16:05 IMF, Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6’ya çıkardı IMF, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 3,1 3,6'ya çıkardı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 18:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Eti Krom Yönetim Kurulu Başkanı'ndan özür bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement