AK Parti Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa sebebini açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa sebebini açıkladı

AK Parti Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti\'den istifa sebebini açıkladı

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek İYİ Parti'den istifa sebebini açıkladı. Ok, istifa sebebini o dönemki ittifak ortakları CHP'nin HDP ile gösterdiği yakınlık olarak belirtti. Ayrıca Ok, CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ortaklığın milli irade hırsızlığı olduğunu ifade etti ve CHP'nin Balıkesir'de Büyükşehir'i kaybettiklerini anladıkları için kendilerine iftira attıklarını söyledi.

04.03.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
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AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa etme sebebinin, o dönemki ittifak ortakları CHP'nin HDP ile gösterdiği yakınlık olduğunu söyledi.
Ok, "Türk Milliyetçisi olduğum ve bu konuda taviz vermediğim sadece Balıkesir'in değil Türkiye'nin de malumudur. Maalesef Özgür Özel'in Balıkesir'in Kuvay-i Milliye şehri olduğundan haberi yok. Türk milletini de tanımadığı anlaşılıyor. Sözde Atatürkçüyüm diyen Atatürkçülüğü maske olarak kullanan eş başkan Özgür Özel, Balıkesir'de bizleri milli irade hırsızlığı ile suçlamaya kalkmış. Oysa milli irade hırsızı olan Özgür Özel'dir." diye konuştu.
CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ortaklığının milli irade hırsızlığı olduğunu söyleyen Ok sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başta İstanbul, Mersin ve daha bir çok ilde kendi adaylarını çekerek PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in adaylarını CHP'nin listelerinden belediye başkan adayı göstermişlerdir. Yine aynı Özgür Özel, Atatürk'ün Tunceli ismini verdiği ilimize Tunceli diyememekte PKK'nın siyasi uzantılarının kullandığı gibi Tunceli adına Dersim demektedir. İşte milli irade hırsızlığı budur. Bu ancak Atatürk maskesi takanların Atatürk'ü siyasi emellerine alet edenlerin Özgür Özel gibilerin yapabileceği bir iştir. Özgür Özel maalesef Balıkesir'i ve Türk milletini tanımadığı için güneşi balçıkla sıvamaya kalkarak kendini PKK'nın siyasi uzantısı HADEP ve DEM'le işbirliği adına bizlere iftira atmaktadır. CHP'nin Balıkesir'de Büyükşehir'i kaybettiklerini anladıkları için bizim üzerimizden Atatürk'ü de kullanarak PKK'nın siyasi uzantısı HADEP ile işbirliğini ötelemek adına bizlere çamur atmaya kalkmaktadırlar."
İsmail Ok konuşmasını şöyle tamamladı:
"DEM Parti'nin aday çıkardığı yerlerdeki tamamı tavşan adaydır. Milletimizi güya kandıracaklarını zannediyorlar ama milletimiz bunu görüyor yutmuyor. Çünkü İstanbul'da Mersin'de bir çok yerde Türkiye'nin en büyük ilçelerini 1 milyon nüfusa yakın olan yerlerde CHP'nin adaylarını gere çekerek DEM'in adaylarını CHP listelerinden gösterilmiştir. Bunu Balıkesir halkı, Türk milleti bilmiyor mu???????? Aday gösterdikleri yerlerde Türk milletini aldatmaya yönelik tavşan adaylardır. Bu görülmekte ve en iyi cevap 31 Mart'ta sandıkta verilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa sebebini açıkladı - Son Dakika

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