AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler

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AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmenin ardından ''Selahattin Demirtaş tahliye bekliyor mu?'' sorusuna ''Silah bırakma sürecinin, kişisel taleplerin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Demirtaş'ta böyle düşünüyor'' diyerek yanıt verdi.

06.03.2025 18:17  Güncelleme: 18:54
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası kritik bir gelişme daha yaşandı. Eski AK Partili Milletvekili Mehmet Metiner, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

'DEMİRTAŞ TAHLİYE BEKLİYOR MU?' SORUSUNA YANIT

Görüşmenin ardından Ekol TV yayınına katılan Metiner, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Süreç ile birlikte Demirtaş'ın tahliye bekleyip beklemediği yönündeki soruya yanıt veren Metiner,"Ben bunun telaffuzunun dahi yanlış buluyorum. Silahların bırakılması sürecinin her türlü kişisel talebin üstünde tutulması gerektiğini varsayıyorum. Bunu dillendirmenin zararlı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Metiner ayrıca "Demirtaş'ta zararlı olduğuna inanıyor. Kendisiyle ilgili bu tür beklentilerin dile getirilmesini son derece zararlı gördüğünü varsayıyorum. Konuşmalarımızdan çıkardığımız şey bu. Bizimki kişisel bir görüşmeydi. Ama Demirtaş'ın böyle bir beklentisi ve talebi yok. Kendisiyle ilgili bu tür beklentilerin dile getirilmesini, sanki süreçle birlikte içeriden olan herkesin salıverileceğine dair bir algının sürece zarar vereceğini söyledi" diye konuştu.

ÖZEL İZİNLE EŞİNİN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE GİTMİŞTİ

Öcalan'ın çağrısının ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul'daki bir hastanede cerrahi bir operasyon geçiren eşi Başak Demirtaş'a özel izinle refakat etmiş, Demirtaş'ın hastanede uzun bir aradan sonra ilk kez fotoğraf vermişti.

BAHÇELİ DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Selahattin Demirtaş'ı telefonla aramış, ikilinin telefondaki görüşmesi beş dakika sürmüştü.

AK Parti Milletvekili Metiner\'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • osman şahin:
    SAYIN SELAHATTİN DEMİRTAŞ BU ÜLKEDE BARIŞTAN KARDEŞLİKTEN HUZURDAN BAŞKA BİRŞEY SAVUNMAMIŞ BU ÜLKE İÇİN BÜYÜK BİR DEĞERDİR BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILMALI 94 107 Yanıtla
  • n5685244:
    tutuklu ya cenaze harici özel izindemi var ağır suçtan yatanlara 50 39 Yanıtla
  • sus ceo:
    Mehmet Metiner, eski günlerini özledin galiba. Buradan senin gibilere ekmek çıkmaz. Boş işlerle uğraşma. Halkı kandıramazsınız. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Gerçek gündem ekonomi ve halkın bu gündemi unutması için senin gibileri bu halk görüyor ve biliyor. Bırak bu boş işleri. 1 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Boş işlerle uğraşan bir Mehmet Metiner. Sen hangi sıfatla terör suçundan cezaevinde yatan birisi ile görüşüp onun sözcüsü olarak açıklama yapıyorsun. Bu halk sana öyle bir yetki verdi mi. Halkın gündemi ekonomi ve bu gündem ile elbet birgün hepiniz yüzleşecek siniz. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler - Son Dakika
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